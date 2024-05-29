Яким водіям не потрібно показувати військовий квіток, щоб виїхати за кордон

Мобілізація в Україні — кому з водіїв не потрібно пред'являти військовий квиток
Згідно з новим законом про мобілізацію та військовий облік, військовозобов’язані, які мають право на виїзд за кордон під час війни, мають на вимогу інспекторів ДПСУ пред’явити військовий квиток у пунктах пропуску. Але є група осіб, яким при перетині державного кордону на автомобілі військовий квиток не потрібен.
Про це написав MMR.
Кому не потрібен військовий квіток
- водіям медичних та гуманітарних вантажів;
- окремим посадам та держслужбовцям;
- працівникам залізничного транспорту;
- особам, пов’язаним з кораблями та авіацією;
- чоловікам з інвалідністю;
- чоловікам, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.
З липня 2024 року ТЦК почнуть розсилати вимоги про оновлення військово-облікових даних на відомі їм адреси.
Вимога вважатиметься врученою, навіть якщо особа не проживає за адресою.
Порушників правил мобілізації до ТЦК доставлятимуть поліцейські, а у разі неможливості — за рішенням суду тимчасово їх обмежать у деяких правах.
Раніше народний депутат Дмитро Наталуха пояснив, які види бронювання вже розроблені, але ще не затверджені в Україні, та чим вони відрізняються один від одного. Також розповідали, як нові правила мобілізації вплинули на офіційний бізнес.
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