Яким водіям не потрібно показувати військовий квіток, щоб виїхати за кордон

Перевірка документів. Фото: glavcom.ua

Згідно з новим законом про мобілізацію та військовий облік, військовозобов’язані, які мають право на виїзд за кордон під час війни, мають на вимогу інспекторів ДПСУ пред’явити військовий квиток у пунктах пропуску. Але є група осіб, яким при перетині державного кордону на автомобілі військовий квиток не потрібен.

Про це написав MMR.

Читайте також:

Кому не потрібен військовий квіток

водіям медичних та гуманітарних вантажів;

окремим посадам та держслужбовцям;

працівникам залізничного транспорту;

особам, пов’язаним з кораблями та авіацією;

чоловікам з інвалідністю;

чоловікам, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

З липня 2024 року ТЦК почнуть розсилати вимоги про оновлення військово-облікових даних на відомі їм адреси.

Вимога вважатиметься врученою, навіть якщо особа не проживає за адресою.

Порушників правил мобілізації до ТЦК доставлятимуть поліцейські, а у разі неможливості — за рішенням суду тимчасово їх обмежать у деяких правах.

Раніше народний депутат Дмитро Наталуха пояснив, які види бронювання вже розроблені, але ще не затверджені в Україні, та чим вони відрізняються один від одного. Також розповідали, як нові правила мобілізації вплинули на офіційний бізнес.