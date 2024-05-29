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Мобілізація в Україні — кому з водіїв не потрібно пред'являти військовий квиток

29 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Яким водіям не потрібно показувати військовий квіток, щоб виїхати за кордон
Перевірка документів. Фото: glavcom.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Згідно з новим законом про мобілізацію та військовий облік, військовозобов’язані, які мають право на виїзд за кордон під час війни, мають на вимогу інспекторів ДПСУ пред’явити військовий квиток у пунктах пропуску. Але є група осіб, яким при перетині державного кордону на автомобілі військовий квиток не потрібен.

Про це написав MMR.

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Кому не потрібен військовий квіток

  • водіям медичних та гуманітарних вантажів;
  • окремим посадам та держслужбовцям;
  • працівникам залізничного транспорту;
  • особам, пов’язаним з кораблями та авіацією;
  • чоловікам з інвалідністю;
  • чоловікам, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

З липня 2024 року ТЦК почнуть розсилати вимоги про оновлення військово-облікових даних на відомі їм адреси.

Вимога вважатиметься врученою, навіть якщо особа не проживає за адресою.

Порушників правил мобілізації до ТЦК доставлятимуть поліцейські, а у разі неможливості — за рішенням суду тимчасово їх обмежать у деяких правах.

Раніше народний депутат Дмитро Наталуха пояснив, які види бронювання вже розроблені, але ще не затверджені в Україні, та чим вони відрізняються один від одного. Також розповідали, як нові правила мобілізації вплинули на офіційний бізнес.

кордон
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автомобіль
перевірки
військовий квиток
ДПСУ

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