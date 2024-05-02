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Мобилизация транспорта — почему в Украине увеличились перепродажи автомобилей

2 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему в Украине увеличились перепродажи и дарение авто — главная причина
Военные осматривают авто. Фото: volynnews.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В апреле в Украине на внутреннем рынке зарегистрировано 124,5 тыс. перепродаж подержанных легковых автомобилей, что на более чем 44% больше, чем в марте-2024. Хотя, по мнению экспертов, фактическая реализация авто осталась на уровне предыдущих месяцев.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Откуда такая статистика

На самом деле, только в 80-85 тыс. соглашениях сторонами выступали настоящие продавцы и покупатели, без родственных или дружеских связей. А статистический скачок на около 40% создали соглашения между членами семьи, в официальной собственности которых более одного транспортного средства.

Таким образом, автовладельцы пытались опередить нормы новых законов о мобилизации, которые потенциально позволяют изымать авто для оборонных нужд у физических лиц.

Всплеск дарения

Существенно возросло количество официально подаренного транспорта. За весь 2023 год подарили 3167 автомобилей. А в течение апреля-2024 на презенты ушло:

  • 4533 легковушек;
  • 21 автобус;
  • 503 грузовика;
  • 20 мотоциклов;
  • 23 полуприцепа;
  • 60 прицепов.

Очевидно, что в прошлом месяце дарование использовали в качестве альтернативы перепродаже.

ТОП-10 подержанных легковушек на внутреннем рынке в апреле-2024

  1. Volkswagen Passat — 4101 шт.
  2. Skoda Octavia — 3756 шт.
  3. Volkswagen Golf — 3095 шт.
  4. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2765 шт.
  5. Renault Megane — 2119 шт.
  6. Ford Focus — 1810 шт.
  7. Skoda Fabia — 1550 шт.
  8. Chevrolet Aveo — 1547 шт.
  9. Opel Astra — 1465 шт.
  10. BMW 5 Series — 1435 шт.

Ранее мы писали, какие автомобили украинцев будут изымать для нужд ВСУ. Также рассказывали, какова процедура передачи авто ВСУ и какие права есть у автовладельцев.

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