Почему в Украине увеличились перепродажи и дарение авто — главная причина

Мобилизация транспорта — почему в Украине увеличились перепродажи автомобилей
В апреле в Украине на внутреннем рынке зарегистрировано 124,5 тыс. перепродаж подержанных легковых автомобилей, что на более чем 44% больше, чем в марте-2024. Хотя, по мнению экспертов, фактическая реализация авто осталась на уровне предыдущих месяцев.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Откуда такая статистика
На самом деле, только в 80-85 тыс. соглашениях сторонами выступали настоящие продавцы и покупатели, без родственных или дружеских связей. А статистический скачок на около 40% создали соглашения между членами семьи, в официальной собственности которых более одного транспортного средства.
Таким образом, автовладельцы пытались опередить нормы новых законов о мобилизации, которые потенциально позволяют изымать авто для оборонных нужд у физических лиц.
Всплеск дарения
Существенно возросло количество официально подаренного транспорта. За весь 2023 год подарили 3167 автомобилей. А в течение апреля-2024 на презенты ушло:
- 4533 легковушек;
- 21 автобус;
- 503 грузовика;
- 20 мотоциклов;
- 23 полуприцепа;
- 60 прицепов.
Очевидно, что в прошлом месяце дарование использовали в качестве альтернативы перепродаже.
ТОП-10 подержанных легковушек на внутреннем рынке в апреле-2024
- Volkswagen Passat — 4101 шт.
- Skoda Octavia — 3756 шт.
- Volkswagen Golf — 3095 шт.
- ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2765 шт.
- Renault Megane — 2119 шт.
- Ford Focus — 1810 шт.
- Skoda Fabia — 1550 шт.
- Chevrolet Aveo — 1547 шт.
- Opel Astra — 1465 шт.
- BMW 5 Series — 1435 шт.
Ранее мы писали, какие автомобили украинцев будут изымать для нужд ВСУ. Также рассказывали, какова процедура передачи авто ВСУ и какие права есть у автовладельцев.
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