Почему в Украине увеличились перепродажи и дарение авто — главная причина

Военные осматривают авто. Фото: volynnews.com

В апреле в Украине на внутреннем рынке зарегистрировано 124,5 тыс. перепродаж подержанных легковых автомобилей, что на более чем 44% больше, чем в марте-2024. Хотя, по мнению экспертов, фактическая реализация авто осталась на уровне предыдущих месяцев.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Откуда такая статистика

На самом деле, только в 80-85 тыс. соглашениях сторонами выступали настоящие продавцы и покупатели, без родственных или дружеских связей. А статистический скачок на около 40% создали соглашения между членами семьи, в официальной собственности которых более одного транспортного средства.

Таким образом, автовладельцы пытались опередить нормы новых законов о мобилизации, которые потенциально позволяют изымать авто для оборонных нужд у физических лиц.

Всплеск дарения

Существенно возросло количество официально подаренного транспорта. За весь 2023 год подарили 3167 автомобилей. А в течение апреля-2024 на презенты ушло:

4533 легковушек;

21 автобус;

503 грузовика;

20 мотоциклов;

23 полуприцепа;

60 прицепов.

Очевидно, что в прошлом месяце дарование использовали в качестве альтернативы перепродаже.

ТОП-10 подержанных легковушек на внутреннем рынке в апреле-2024

Volkswagen Passat — 4101 шт. Skoda Octavia — 3756 шт. Volkswagen Golf — 3095 шт. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2765 шт. Renault Megane — 2119 шт. Ford Focus — 1810 шт. Skoda Fabia — 1550 шт. Chevrolet Aveo — 1547 шт. Opel Astra — 1465 шт. BMW 5 Series — 1435 шт.

Ранее мы писали, какие автомобили украинцев будут изымать для нужд ВСУ. Также рассказывали, какова процедура передачи авто ВСУ и какие права есть у автовладельцев.