Чому в Україні збільшилися перепродажі та дарування авто — головна причина

Військові оглядають авто. Фото: volynnews.com

У квітні в Україні на внутрішньому ринку зареєстровано 124,5 тис. перепродажів вживаних легкових автомобілів, що на понад 44% більше, ніж у березні-2024. Хоча на думку експертів, фактична реалізація авто залишилася на рівні попередніх місяців.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Звідки така статистика

Насправді лише у 80-85 тис. угодах сторонами виступали справжні продавці та покупці, без родинних або дружніх зв’язків. А статистичний стрибок на близько 40% створили угоди між членами родини, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб.

Таким чином автовласники намагалися випередити норми нових законів про мобілізацію, які потенційно дозволяють вилучати авто для оборонних потреб у фізичних осіб.

Сплеск дарування

Істотно зросла кількість офіційно подарованого транспорту. За весь 2023 рік подарували 3167 автомобілів. А протягом квітня-2024 на презенти пішло:

4533 легковиків;

21 автобус;

503 вантажівки;

20 мотоциклів;

23 напівпричепи;

60 причепів.

Очевидно, що минулого місяця дарування використовували як альтернативу перепродажу.

ТОП-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у квітні-2024

Volkswagen Passat — 4101 шт. Skoda Octavia — 3756 шт. Volkswagen Golf — 3095 шт. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2765 шт. Renault Megane — 2119 шт. Ford Focus — 1810 шт. Skoda Fabia — 1550 шт. Chevrolet Aveo — 1547 шт. Opel Astra — 1465 шт. BMW 5 Series — 1435 шт.

Раніше ми писали, які автомобілі українців вилучатимуть для потреб ЗСУ. Також розповідали, якою є процедура передачі авто ЗСУ та які права є в автовласників.