Чому в Україні збільшилися перепродажі та дарування авто — головна причина

Мобілізація транспорту — чому в Україні збільшилися перепродажі автомобілів
У квітні в Україні на внутрішньому ринку зареєстровано 124,5 тис. перепродажів вживаних легкових автомобілів, що на понад 44% більше, ніж у березні-2024. Хоча на думку експертів, фактична реалізація авто залишилася на рівні попередніх місяців.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Звідки така статистика
Насправді лише у 80-85 тис. угодах сторонами виступали справжні продавці та покупці, без родинних або дружніх зв’язків. А статистичний стрибок на близько 40% створили угоди між членами родини, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб.
Таким чином автовласники намагалися випередити норми нових законів про мобілізацію, які потенційно дозволяють вилучати авто для оборонних потреб у фізичних осіб.
Сплеск дарування
Істотно зросла кількість офіційно подарованого транспорту. За весь 2023 рік подарували 3167 автомобілів. А протягом квітня-2024 на презенти пішло:
- 4533 легковиків;
- 21 автобус;
- 503 вантажівки;
- 20 мотоциклів;
- 23 напівпричепи;
- 60 причепів.
Очевидно, що минулого місяця дарування використовували як альтернативу перепродажу.
ТОП-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у квітні-2024
- Volkswagen Passat — 4101 шт.
- Skoda Octavia — 3756 шт.
- Volkswagen Golf — 3095 шт.
- ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2765 шт.
- Renault Megane — 2119 шт.
- Ford Focus — 1810 шт.
- Skoda Fabia — 1550 шт.
- Chevrolet Aveo — 1547 шт.
- Opel Astra — 1465 шт.
- BMW 5 Series — 1435 шт.
Раніше ми писали, які автомобілі українців вилучатимуть для потреб ЗСУ. Також розповідали, якою є процедура передачі авто ЗСУ та які права є в автовласників.
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