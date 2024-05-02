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Мобілізація транспорту — чому в Україні збільшилися перепродажі автомобілів

2 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чому в Україні збільшилися перепродажі та дарування авто — головна причина
Військові оглядають авто. Фото: volynnews.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У квітні в Україні на внутрішньому ринку зареєстровано 124,5 тис. перепродажів вживаних легкових автомобілів, що на понад 44% більше, ніж у березні-2024. Хоча на думку експертів, фактична реалізація авто залишилася на рівні попередніх місяців.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Звідки така статистика

Насправді лише у 80-85 тис. угодах сторонами виступали справжні продавці та покупці, без родинних або дружніх зв’язків. А статистичний стрибок на близько 40% створили угоди між членами родини, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб.

Таким чином автовласники намагалися випередити норми нових законів про мобілізацію, які потенційно дозволяють вилучати авто для оборонних потреб у фізичних осіб.

Сплеск дарування

Істотно зросла кількість офіційно подарованого транспорту. За весь 2023 рік подарували 3167 автомобілів. А протягом квітня-2024 на презенти пішло:

  • 4533 легковиків;
  • 21 автобус;
  • 503 вантажівки;
  • 20 мотоциклів;
  • 23 напівпричепи;
  • 60 причепів.

Очевидно, що минулого місяця дарування використовували як альтернативу перепродажу.

ТОП-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у квітні-2024

  1. Volkswagen Passat — 4101 шт.
  2. Skoda Octavia — 3756 шт.
  3. Volkswagen Golf — 3095 шт.
  4. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2765 шт.
  5. Renault Megane — 2119 шт.
  6. Ford Focus — 1810 шт.
  7. Skoda Fabia — 1550 шт.
  8. Chevrolet Aveo — 1547 шт.
  9. Opel Astra — 1465 шт.
  10. BMW 5 Series — 1435 шт.

Раніше ми писали, які автомобілі українців вилучатимуть для потреб ЗСУ. Також розповідали, якою є процедура передачі авто ЗСУ та які права є в автовласників.

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