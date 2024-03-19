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Mercedes будет привлекать для производства авто человекоподобных роботов — подробности

19 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На заводах Mercedes будут работать андроиды - что будет с людьми-рабочими
Андроиды будут работать руками. Фото: Mercedes-Benz
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Человекоподобные работы в скором времени примут непосредственное участие в сборке новых моделей Mercedes-Benz. Работы Apollo будут помогать с логистикой на сборочных линиях, забирая у людей физически сложный и малоквалифицированный ручной труд.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Mercedes-Benz заключил соглашение с компанией Apptronik об использовании человекоподобных роботов на своих заводах. Андроиды, известные под названием Apollo, будут использоваться для:

  • доставки деталей рабочим на конвейере;
  • доставки сборочных комплектов;
  • проверки деталей

Теоретически это экономит время и увеличивает эффективность.

Почему андроиды выгодны

Привлечение андроидов, которые могут адаптироваться к существующим автомобильным производствам, гораздо экономически выгоднее, чем перепроектирование многомиллиардных объектов для размещения новых промышленных роботов.

Похожие на человека, работы Apollo имеют рост примерно 173 см и весят около 72 кг, могут поднимать предметы весом до 25 кг.

Ожидаются ли массовые увольнения людей

Уверяется, что роботы не будут отбирать работу у людей, а выполнять физически сложные, повторяющиеся и скучные задачи, для которых трудно найти персонал. Apptronik подчеркивает, что Apollo больше функционирует как андроид для сотрудничества, чем промышленный робот.

 

Mercedes будет привлекать для производства авто человекоподобных роботов - подробности - фото 1
Фото: Mercedes-Benz

Роботы в автопроизводстве

В начале этого года BMW представил роботов на своем заводе в американском штате Южная Каролина. Они будут помогать линейным работникам в выполнении различных задач — от производства до складских обязанностей.

Самым известным автомобильным роботом является Tesla Optimus, напоминающий человека, в том числе двумя руками с противоположными большими пальцами. В 2022 году генеральный директор компании Илон Маск заявил, что надеется подготовить андроид к 2027 году, а его цена составит 20 тыс. долларов.

Hyundai является пионером в создании роботов-собак, которые могут использоваться в разных ситуациях, от базовых заводских задач до помощи пожарным.

Ранее Mercedes представил суперкар, которым можно управлять с помощью мысли. Также Mercedes обновил AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, который теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

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