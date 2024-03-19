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Mercedes залучатиме для виробництва авто людиноподібних роботів — подробиці

19 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На заводах Mercedes працюватимуть андроїди — що буде з людьми-робітниками
Андроїди працюватимуть руками. Фото: Mercedes-Benz
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Людиноподібні роботи незабаром візьмуть безпосередню участь у складанні нових моделей Mercedes-Benz. Роботи Apollo допомагатимуть з логістикою на складальних лініях, забираючи у людей фізично складну та малокваліфіковану ручну працю.

Про це повідомив CarBuzz.

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Mercedes-Benz уклав угоду з компанією Apptronik про використання людиноподібних роботів на своїх заводах. Андроїди, відомі під назвою Apollo, будуть використовуватися для:

  • доставки деталей робітникам на конвеєрі;
  • доставки складальних комплектів;
  • перевірки деталей.

Теоретично це заощаджує час і підвищує ефективність.

Чому андроїди вигідні

Залучення андроїдів, які можуть адаптуватися до існуючих автомобільних виробництв, набагато економічно вигідніше, ніж перепроєктування багатомільярдних об'єктів для розміщення нових промислових роботів.

Схожі на людину, роботи Apollo мають зріст приблизно 173 см і важать близько 72 кг можуть підіймати предмети вагою до 25 кг.

Чи очікуються масові звільнення людей

Запевняється, що роботи не відбиратимуть роботу в людей, а виконуватимуть фізично складні, повторювані та нудні завдання, для яких важко знайти персонал. Apptronik підкреслює, що Apollo більше функціонує як андроїд для співпраці, ніж промисловий робот.

 

Mercedes залучатиме для виробництва авто людиноподібних роботів — подробиці - фото 1
Фото: Mercedes-Benz

Роботи в автовиробництві

На початку цього року BMW представив роботів на своєму заводі в американському штаті Південна Кароліна. Вони допомагатимуть лінійним працівникам у виконанні різноманітних завдань — від виробництва до складських обов'язків.

Найвідомішим автомобільним роботом є Tesla Optimus, який нагадує людину, зокрема двома руками з протилежними великими пальцями. У 2022 році генеральний директор компанії Ілон Маск заявив, що сподівається підготувати андроїда до 2027 року, а його ціна становитиме 20 тис. доларів.

Hyundai є піонером у створенні роботів-собак, які можуть використовуватися в різних ситуаціях, від базових заводських завдань до допомоги пожежникам.

Раніше Mercedes представив суперкар, яким можна керувати за допомогою думки. Також Mercedes оновив AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe, яке тепер може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди.

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авто
Mercedes-Benz
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