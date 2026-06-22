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Главная Авто Механики предостерегают от покупки этих дорогих автомобилей

Механики предостерегают от покупки этих дорогих автомобилей

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 16:02
Шесть дорогих автомобилей, которые не советуют покупать механики
BMW 7 Series 2025 года. Фото: caranddriver.com

Водители обычно рассчитывают, что, приобретая дорогой автомобиль, они получат высочайшие стандарты качества, безупречный комфорт и образцовую техническую надежность. Однако на практике известные люксовые бренды часто страдают от завышенных цен, чрезвычайно дорогого обслуживания и регулярных внезапных поломок. Автомобильный эксперт онлайн-платформы JustAnswer Крис Пайл и владелец специализированного сервисного центра German Car Depot Алан Гелфанд назвали модели, покупка которых может стать серьезной финансовой ошибкой. Ведь громкое имя бренда и высокая начальная стоимость не всегда гарантируют беспроблемную эксплуатацию в реальной жизни.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Проблемный британец

Внедорожники британской марки Land Rover традиционно занимают самые низкие места в рейтингах надежности. Модель Range Rover Sport считается одной из самых сложных и наименее предсказуемых в обслуживании среди всех современных роскошных кроссоверов. По словам Криса Пайла, ремонт такой техники обходится владельцам в колоссальные суммы: "Запчасти стоят недешево, а стоимость работ также высока, поскольку большинство обычных мастерских просто не берутся за эти машины, вынуждая обращаться к официальному дилеру. Счета за ремонт здесь исчисляются тысячами, а не сотнями долларов".

Алан Гелфанд добавляет, что эта модель доставляет мастерам больше всего хлопот: "Автомобиль страдает от частых поломок пневматической подвески, сбоев в электронных системах и регулярных утечек масла. За такую премиальную цену клиенты ожидают стабильной работы, а вместо этого вынуждены постоянно посещать мастерские".

Немецкая электроника

Флагманский седан BMW 7 Series привлекает покупателей своей технологичностью, но именно большое количество сложных систем становится его главным проклятием после истечения заводской гарантии. Огромное количество микросхем и датчиков приводит к регулярным сбоям, устранение которых требует серьезных затрат. Алан Гелфанд подчеркивает: "Сбои в работе электронных компонентов становятся настолько массовыми, что вызывают стремительное падение рыночной стоимости подержанных седанов, превращая их в крайне невыгодное финансовое вложение".

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Подобные проблемы демонстрирует Mercedes-Benz, в частности представительский 4-дверный седан-купе CLS. Этот стильный автомобиль эксперты называют настоящей денежной ловушкой из-за слабой ходовой части и капризной проводки салона. Специалисты отмечают, что модель не способна предложить достаточную практическую ценность за свою высокую цену по сравнению с другими классическими автомобилями этой немецкой марки.

Мощность и амортизация

Небольшой премиальный хэтчбек Audi A3 часто разочаровывает водителей своими скромными динамическими характеристиками. Разработчики пытались совместить в одной машине люксовый статус и низкий расход топлива, но в результате двигателю явно не хватает лошадиных сил под капотом.

"Вас гарантированно обойдут гораздо более дешевые народные автомобили с более высоким уровнем производительности", — предупреждает Крис Пайл.

Огромные американские внедорожники Cadillac Escalade выглядят солидно, но полностью лишены удобной функциональности в городе. Из-за гигантских размеров кузова машина отличается тяжелым управлением и плохой топливной экономичностью. Кроме того, качество отделки салона существенно уступает европейским конкурентам, а скорость обесценивания марки просто поражает. Эксперты отмечают, что уже за первый месяц после покупки автомобиль теряет около 15% стоимости, а к пятилетнему возрасту цена машины падает на 60–70%, что делает её дальнейшую продажу очень сложной.

Избыток технологий

Современный корейский кроссовер Genesis GV80 предлагает колоссальный набор инновационных цифровых решений и ассистентов водителя. Однако иногда количество электронных помощников переходит разумные пределы, затрудняя повседневное использование обычных функций автомобиля. Например, фирменная система контроля настроения пассажиров пытается успокоить или взбодрить водителя с помощью комбинаций музыки, подсветки и распыления ароматов в салоне.

По оценке Криса Пайла, столь перегруженный интерфейс становится слишком сложным и непонятным для старшего поколения водителей. А любая мелкая неисправность в такой запутанной цифровой архитектуре обходится длительным и дорогостоящим ремонтом в специализированном сервисе. Разумный минимализм часто оказывается гораздо лучшим решением для сохранения нервов и финансов автовладельца.

Ранее Новини.LIVE писали, что на вторичном авторынке Украины большинство покупателей традиционно сосредотачиваются на нескольких очень популярных моделях, полностью игнорируя другие достойные предложения. В то же время на рынке есть несколько роскошных, комфортных и вполне безотказных автомобилей, которые почему-то не пользуются большим спросом.

Также читайте, какие автомобили купил бы себе известный механик. Его многолетний опыт работы в автосервисе позволил выделить лидеров по критериям надежности и стоимости содержания.

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Audi Land Rover Cadillac Genesis
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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