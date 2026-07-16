Механики назвали правильный интервал замены моторного масла в авто

Замена моторного масла. Фото: chloesautorepair.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Многие автовладельцы считают, что для обеспечения долговечной работы двигателя достаточно просто следовать инструкции автопроизводителя. Однако опытные механики предупреждают, что именно официальные рекомендации часто становятся причиной преждевременного износа деталей. Современные регламенты технического обслуживания с заменой масла каждые 30 000 км разрабатывались без учета реальных условий повседневной эксплуатации. Специалисты призывают водителей вернуться к проверенным временем стандартам ухода за техникой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Вред лонглайф

Сегодня автомобильные бренды активно продвигают масла типа Long Life, которые позволяют проходить сервисное обслуживание раз в два года или после большого пробега. Производители объясняют это использованием передовых синтетических продуктов и технологичностью новых двигателей.

Однако в реальной жизни присадки в масле изнашиваются значительно быстрее. Жидкость теряет защитные свойства, накапливая сажу, топливо, мелкую металлическую стружку и влагу.

Процесс старения масла критически ускоряется при езде в пробках и на короткие расстояния, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. Постоянная работа системы старт-стоп и динамические ускорения также быстро превращают свежую жидкость в бесполезную химическую смесь.

Для надежной защиты деталей механизма настоятельно рекомендуется менять моторное масло каждые 10 000 км или максимум 15 000 км пробега.

Поломки из-за старого масла

Преждевременное растяжение цепи ГРМ . В современных двигателях натяжители и направляющие цепи работают за счет давления масла. Когда масло теряет вязкость, детали быстро изнашиваются, а цепь растягивается уже при пробеге 100 000–150 000 км. Особенно часто это происходит на популярных двигателях семейств TSI, dCi и THP.

. В современных двигателях натяжители и направляющие цепи работают за счет давления масла. Когда масло теряет вязкость, детали быстро изнашиваются, а цепь растягивается уже при пробеге 100 000–150 000 км. Особенно часто это происходит на популярных двигателях семейств TSI, dCi и THP. Выход из строя дорогостоящей турбокомпрессорной системы . Подшипники турбины работают на огромных оборотах при высоких температурах. Загрязненное масло усиливает трение в этих узлах, что сначала снижает мощность и увеличивает расход топлива, а впоследствии полностью выводит турбину из строя.

. Подшипники турбины работают на огромных оборотах при высоких температурах. Загрязненное масло усиливает трение в этих узлах, что сначала снижает мощность и увеличивает расход топлива, а впоследствии полностью выводит турбину из строя. Накопление вредных отложений и нагара. Изношенная жидкость не способна нейтрализовать загрязнения, поэтому в двигателе образуются стойкие отложения. Они забивают узкие каналы, нарушают подвижность поршневых колец и работу гидрокомпенсаторов. В дизельных двигателях ситуация осложняется попаданием топлива в масло во время очистки сажевого фильтра DPF.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие двигатели известных автомобильных брендов пьют масло литрами. Сами автопроизводители часто не признают это технической неисправностью, указывая такие показатели в инструкциях как допустимую норму.

Также читайте, почему двигатель автомобиля работает ненормально и теряет масло. Повышенный расход смазочных материалов часто сигнализирует о серьезных внутренних неисправностях.