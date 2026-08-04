Механики назвали лучшие и худшие дизельные двигатели автомобилей

Двигатель Volkswagen 1.9 TDI. Фото: wikimedia.org

Сергей Якуба Редактор

Автолюбители ценят дизельные двигатели за высокую топливную экономичность, солидную тягу и огромный ресурс при дальних поездках. Однако сложные экологические системы, турбины и современное топливное оборудование превращают некоторые блоки в настоящую финансовую ловушку. Опытные специалисты автосервиса составили рейтинг из пяти самых надежных дизелей и пяти агрегатов, от которых лучше отказаться.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Надежные варианты

Самым надежным считается двигатель 2.0 HDi от французского концерна PSA. Он привлекает низкой стоимостью запчастей, высоким ресурсом и отличной экономичностью. Его можно встретить на Peugeot 206, 307, 406, 407; Citroën Xsara, C4 Picasso, Berlingo; Ford Focus II, Mondeo и Volvo S40/V50 2.0D.

Легендой остается 1.9 TDI от немецкого бренда Volkswagen, отличающийся простотой ремонта и ремонтопригодностью. Этот двигатель устанавливался на Volkswagen Golf IV, V, Passat B5, Polo IV, Touran; Audi A3, A4; Škoda Octavia II, Fabia II и SEAT Leon II, Alhambra.

Среди более мощных двигателей выделяется 6-цилиндровый BMW M57, который имеет прочный чугунный блок цилиндров и превосходную динамику. Его устанавливали на BMW 3 Series E46/E90, 5 Series E39/E60, 7 Series E38/E65, X5 E53/E70 и X6 E71.

Компактный двигатель 1.6 CRDi D4FB от Hyundai отлично справляется с повседневными поездками и потребляет минимум топлива на моделях Hyundai i30 II, i20, ix20 и Kia Ceed II, Venga.

Замыкает пятерку лучших мощный V6 3.0 CDI OM642 от Mercedes, который при условии использования качественного масла проходит сотни тысяч километров на Mercedes C-Class W204, E-Class W211/W212, CLS, S-Class W221 и G 350 CDI.

Проблемные двигатели

Первым в списке рискованных двигателей стоит японский MZR-CD/R2AA от Mazda, который страдает от прогорания форсунок, заклинивания распределительных валов и быстрого забивания сажевого фильтра в городских условиях. Этот двигатель устанавливается на Mazda 3 II, 6 II и CX-7.

Немецкий 2.0 CDTI от Opel страдает от проседания кольца маслоприемника, нехватки масла и проблем с заслонками коллектора на Opel Insignia A, Astra J, Zafira Tourer C и Vivaro.

Сложный французский V6 2.7 HDi от PSA предлагает хорошую динамику, но требует огромных затрат на обслуживание системы турбонаддува и цепей ГРМ на Peugeot 407, 607; Citroën C5 II, C6; Jaguar XJ и Range Rover Sport.

Двигатель 2.0 Duratorq от Ford крайне чувствителен к качеству масла, а его топливная система быстро выходит из строя на Ford Focus II, Mondeo, S-Max I, Kuga и C-Max II.

Замыкает антирейтинг двигатель G9T от Renault, который склонен к перегреву, выходу из строя прокладки ГБЦ и проблемам с турбиной на Renault Laguna II, Espace IV и Vel Satis.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобильные двигатели лучше всего подходят для коротких поездок. Неправильный выбор машины может привести к дорогостоящим ремонтам уже через несколько лет.

Также читайте, каким автомобильным двигателям на самом деле не подходит синтетическое моторное масло. Это важный момент, от которого будет зависеть дальнейшая судьба силового агрегата.