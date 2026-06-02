Масштабные пробки с Польшей: очереди на границе Украины

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины во вторник, 2 июня, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска с Польшей и Венгрией. Самые большие пробки на КПП "Устилуг" и "Угринов". Водителей призывают учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 2 июня

В общем зафиксированы пробки на шести контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

