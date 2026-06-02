Масштабные пробки с Польшей: очереди на границе Украины

Масштабные пробки с Польшей: очереди на границе Украины

Дата публикации 2 июня 2026 13:26
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины во вторник, 2 июня, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска с Польшей и Венгрией. Самые большие пробки на КПП "Устилуг" и "Угринов". Водителей призывают учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 2 июня

В общем зафиксированы пробки на шести контрольных пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 2 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 2 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 1 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Кира Топенко
