Масштабные пробки с Польшей: очереди на границе Украины
Очереди на границе Украины во вторник, 2 июня, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска с Польшей и Венгрией. Самые большие пробки на КПП "Устилуг" и "Угринов". Водителей призывают учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 2 июня
В общем зафиксированы пробки на шести контрольных пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Как писали Новости.LIVE со ссылкой на ZAPS, гелевые автомобильные аккумуляторы — это герметичные батареи, в которых электролит имеет не жидкую, а желеобразную консистенцию. Благодаря такому строению они не требуют обслуживания, хорошо переносят вибрации и способны работать даже при глубоком разряде без существенных повреждений. В то же время перед приобретением стоит внимательно ознакомиться с особенностями его функционирования.
А рост цен на новые автомобили заставляет покупателей внимательнее выбирать транспорт. Вложение в компактную модель с умеренными затратами на обслуживание и надежной репутацией помогает ощутимо уменьшить расходы в долгосрочной перспективе. На рынке представлены варианты, которые хорошо зарекомендовали себя.