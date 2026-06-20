Масштабные пробки на границе: какие КПП лучше объезжать

Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в субботу, 20 июня, наблюдаются с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям придется долго ждать. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросетей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 20 июня

В настоящее время очереди на границе зафиксированы на 17 контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 30 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, в весенне-летний период пыльца создает проблемы не только для людей с аллергией, но и для автомобилей. Желтый налет на кузове может повредить отдельные элементы автомобиля, а без регулярной очистки мелкие частицы способны вызвать скрытые дефекты и повлиять на безопасность движения.

Кроме того, по данным Федерального управления автомобильных дорог США, примерно 21% ДТП связаны с погодными условиями. Большинство из них происходит на мокрой дороге или во время осадков, поэтому для безопасного вождения важно использовать соответствующие шины, которые обеспечивают лучшее сцепление в непогоду.