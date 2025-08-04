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Главная Авто Масштабные пробки на границе — где придется ждать дольше всего

Масштабные пробки на границе — где придется ждать дольше всего

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 15:10
Очереди на границе Украины 4 августа — где зафиксировано наибольшее количество авто
Пробки на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в понедельник, 4 августа, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 4 августа

Сейчас пробки зафиксированы на 12 пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 4 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 серпня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 4 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 4 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 4 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, с каким паспортом украинцы не смогут пересечь границу в этом году.

Ранее в Одесской области группа мужчин пытались незаконно пройти границу с Молдовой. Их задержали пограничники.

граница Украина автомобиль водители ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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