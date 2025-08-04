Очереди на границе Украины 4 августа — где зафиксировано наибольшее количество авто

Пробки на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в понедельник, 4 августа, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 4 августа

Сейчас пробки зафиксированы на 12 пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 4 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, с каким паспортом украинцы не смогут пересечь границу в этом году.

Ранее в Одесской области группа мужчин пытались незаконно пройти границу с Молдовой. Их задержали пограничники.