Очереди на границе Украины 4 августа — где зафиксировано наибольшее количество авто

Масштабные пробки на границе — где придется ждать дольше всего
Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 15:10
Пробки на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Очереди на границе Украины в понедельник, 4 августа, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
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- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 4 августа
Сейчас пробки зафиксированы на 12 пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 4 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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