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Головна Авто Масштабні затори на кордоні — де доведеться чекати найдовше

Масштабні затори на кордоні — де доведеться чекати найдовше

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 15:10
Черги на кордоні України 4 серпня — де зафіксовано найбільше авто
Затори на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у понеділок, 4 серпня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Водіям доведеться довго чекати в заторах. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 4 серпня

Наразі затори зафіксовано на 12 пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 4 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 60 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 4 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 4 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 4 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, з яким паспортом українці не зможуть перетнути кордон цього року.

Раніше в Одеській області група чоловіків намагалися незаконно пройти кордон із Молдовою. Їх затримали прикордонники.

кордон Україна автомобіль водії ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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