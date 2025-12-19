Очереди на границе Украины 19 декабря — где зафиксировано больше всего авто

Масштабная загруженность на границе — где ждут более 100 авто
Очереди на границе Украины утром, 19 декабря, фиксируются на многих контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, стоит помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Наибольшая загрузка фиксируется на границе с Польшей. На некоторых КПП фиксируется более 100 автомобилей. В то же время на границе с Румынией и Молдовой очередей нет.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 110 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 115 л/а, 26 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, 18 декабря в Одесской области из-за атаки России произошли трудности с транспортным сообщением в направлении границы с Молдовой.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие деньги могут конфисковать пограничники у украинцев на границе.
