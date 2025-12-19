Очереди на границе Украины 19 декабря — где зафиксировано больше всего авто

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром, 19 декабря, фиксируются на многих контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, стоит помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Очереди на границе Украины 19 декабря

Наибольшая загрузка фиксируется на границе с Польшей. На некоторых КПП фиксируется более 100 автомобилей. В то же время на границе с Румынией и Молдовой очередей нет.

"Ягодин" — 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 110 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 115 л/а, 26 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, 18 декабря в Одесской области из-за атаки России произошли трудности с транспортным сообщением в направлении границы с Молдовой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие деньги могут конфисковать пограничники у украинцев на границе.