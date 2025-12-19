Черги на кордоні України 19 грудня — де зафіксовано найбільше авто

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України зранку, 19 грудня, фіксуються на багатьох контрольних пунктах пропуску. Водіям доведеться довго чекати в заторах. Крім того, варто памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 19 грудня

Найбільше завантаження фіксується на кордоні з Польщею. На деяких КПП фіксується понад 100 автомобілів. Водночас на кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

"Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 110 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 115 л/а, 26 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

