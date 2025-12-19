Черги на кордоні України 19 грудня — де зафіксовано найбільше авто

Масштабна завантаженість на кордоні — де чекають понад 100 авто
Черги на кордоні України зранку, 19 грудня, фіксуються на багатьох контрольних пунктах пропуску. Водіям доведеться довго чекати в заторах. Крім того, варто памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 19 грудня
Найбільше завантаження фіксується на кордоні з Польщею. На деяких КПП фіксується понад 100 автомобілів. Водночас на кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 110 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 115 л/а, 26 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, 18 грудня на Одещині через атаку Росії сталися труднощі з транспортним сполученням у напрямку кордону з Молдовою.
Раніше Новини.LIVE розповідали, які гроші можуть конфіскувати прикордонники в українців на кордоні.
