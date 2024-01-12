Электрический фургон-трансформер: создан роскошный дом на колесах.

Электромобиль eTH, расшифровывается как "Электрический дом-трансформер". Фото: AC Future

Американский стартап AC Future представила полностью электрический концепт eTH, разработанный известной итальянской фирмой Pininfarina. Фургон с раздвижными стенами превращается в роскошное жилище и мобильный офис.

Об этом написал Cars Coops.

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Электромобиль eTH, который расшифровывается как "Электрический дом-трансформер", имеет подвижные боковые и задние стенки, выдвигающиеся наружу и увеличивающие площадь салона до 37 м². Пространство может служить вторым домом для любителей путешествий или мобильным офисом для цифровых номадов.

Фото: AC Future

Интерьер выглядит современным и роскошным, а уютная гостиная, кухня, спальня и ванная выигрывают от разборной и модульной мебели. Кроме того, приборная панель может превращаться в рабочее пространство благодаря выдвижному рулю и вращающимся сиденьям.

Фото: AC Future

Фото: AC Future

Автономность электрокара

Выдвижные солнечные панели на крыше авто могут генерировать 25 кВтч чистой энергии, что позволяет электромобилю оставаться вне сети до 7 дней, с помощью большой аккумуляторной батареи. А система "Генератор атмосферной воды" собирает влагу с воздуха, обеспечивая ежедневный запас до 50 литров.

Техническое оснащение

Электромобиль оснащен Starlink и самыми современными системами помощи водителю во время движения. К сожалению, компания не раскрыла технические характеристики полностью электрической силовой установки, показатели запаса хода и размеры eTH. Также неизвестно, когда этот проект будет запущен в производство.

Фото: AC Future

Ранее мы писали, что энтузиаст превращает Tesla в компактные дома на колесах. Также сообщали, что Hyundai представил внедорожную версию минивэна X линейки Stargazer.