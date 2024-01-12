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Маєток на колесах — італійські дизайнери створили розкішний електричний фургон

12 січня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Електричний фургон-трансформер: створено розкішний будинок на колесах
Електромобіль eTH, розшифровується як "Електричний будинок-трансформер". Фото: AC Future
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Американський стартап AC Future представила повністю електричний концепт eTH, який розробила відома італійська фірма Pininfarina. Фургон з розсувними стінами перетворюється на розкішне житло та мобільний офіс.

Про це написав Cars Coops.

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Електромобіль eTH, який розшифровується як "Електричний будинок-трансформер", має рухомі бічні та задні стінки, котрі висуваються назовні та збільшують площу салону до 37 м². Простір може слугувати другою домівкою для любителів подорожей або мобільним офісом для цифрових номадів.

Фото: AC Future

Інтер'єр виглядає сучасним і розкішним, а затишна вітальня, кухня, спальня та ванна кімната виграють від розбірних і модульних меблів. Крім того, приладова панель може перетворюватися на робочий простір завдяки висувному керму та сидінням, що обертаються.

Фото: AC Future
Фото: AC Future

Автономність електрокара

Висувні сонячні панелі на даху авто можуть генерувати 25 кВт-год чистої енергії, що дозволяє електромобілю залишатися поза мережею до 7 днів, за допомогою великої акумуляторної батареї. А система "Генератор атмосферної води" збирає вологу з повітря, забезпечуючи щоденний запас до 50 літрів.

Технічне оснащення

Електромобіль оснащений Starlink та найсучаснішими системами допомоги водієві під час руху. На жаль, компанія не розкрила технічні характеристики повністю електричної силової установки, показники запасу ходу і розміри eTH. Також невідомо, коли цей проєкт буде запущено у виробництво.

Фото: AC Future

Раніше ми писали, що ентузіаст перетворює Tesla на компактні будинки на колесах. Також повідомляли, що Hyundai представив позашляхову версію мінівена X лінійки Stargazer.

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