Лучшие гибриды в Украине возрастом 5–15 лет: комплектации и цены

Гибридный Ford Fusion 2019 года. Фото: edmunds.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка автомобиля на вторичном рынке сводится к поиску баланса между экономичностью и надежностью. Современные гибридные автомобили возрастом от 5 до 15 лет доказали свою долговечность и высокую ликвидность в Украине. Они позволяют существенно сократить расходы на топливо в городе и не требуют сложного специфического обслуживания. Аналитики выделили семь моделей, которые являются лучшими покупками в этом сегменте.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

Японские эталоны

Хэтчбек Toyota Prius четвертого поколения (2016–2022) остается эталоном надежности со средним расходом 4–5 л/100 км. Модель с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. стоит от 15 000 до 22 000 долларов и считается идеальным вариантом для города. Технически близкими моделями являются Toyota Corolla, C-HR и Auris.

Кроссовер Toyota RAV4 Hybrid (2016–2021) с силовой установкой объемом 2,5 л и мощностью 197–222 л.с. — отличный выбор для семьи. Автомобиль отличается просторным салоном и высокой надежностью, хотя его цена держится на уровне 24 000–35 000 долларов.

Седан бизнес-класса Toyota Camry Hybrid (2015–2021) отличается превосходным комфортом и мощностью 200–218 л.с. при цене от 18 000 до 30 000 долларов. При покупке такой модели важно тщательно проверять качество восстановления после ДТП, ведь большинство экземпляров привезены из США. Родственной моделью для этой линейки является Lexus ES 300h.

Премиальный хэтчбек Lexus CT 200h (2011–2020) использует техническую базу Toyota Prius и стоит от 12 000 до 18 000 долларов. Модель отличается изысканными материалами отделки, хотя имеет несколько тесный задний ряд.

Американский вариант

Седан Ford Fusion Hybrid (2016–2020) является одним из самых популярных вариантов в ценовом диапазоне от 13 000 до 18 000 долларов. Его 2-литровый двигатель с электродвигателем развивает 188 к.с. и работает в паре с надежной трансмиссией eCVT HF35. Главным преимуществом модели остается богатая комплектация за умеренные средства, однако детали кузова требуют тщательного осмотра перед покупкой.

Родственной для этой силовой установки моделью является компактвен Ford C-Max Hybrid.

Корейские альтернативы

Хэтчбек Hyundai Ioniq Hybrid (2016–2022) стоимостью от 14 000 до 20 000 долларов оснащен 1,6-литровым двигателем GDI и коробкой передач 6DCT общей мощностью 141 л.с. Модель отличается футуристичным дизайном и низким расходом топлива.

Кроссовер Kia Niro Hybrid (2016–2022) построен на той же технической платформе и стоит 16 000–23 000 долларов. Он отличается практичным кузовом.

Роботизированная трансмиссия обеих корейских моделей требует качественного и своевременного обслуживания.

Ранее Новини.LIVE писали, кому не подходит гибридный автомобиль. В зависимости от стиля вождения и финансовых возможностей покупка может оказаться непрактичной.

Также читайте, стоит ли покупать подержанный кроссовер Lexus RX Hybrid. Водителей привлекает высокий уровень комфорта, ликвидность марки и значительная экономия топлива.