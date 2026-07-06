Лучшие автомобили с механической коробкой передач в 2026 году

Honda Civic Type-R 2026 года. Фото: edmunds.com

Сергей Якуба Редактор

Три педали и рычаг переключения скоростей когда-то были неотъемлемой частью автомобиля. Однако развитие гибридных и электрических технологий в сочетании со стремлением водителей к комфорту привело к резкому сокращению предложения на рынке. Большинство автопроизводителей полностью отказались от механических коробок в пользу автоматических трансмиссий. Несмотря на это, для поклонников классического драйва рынок по-прежнему предлагает достойные варианты в различных кузовах и ценовых диапазонах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Классический сегмент

Замыкает десятку лидеров купе Nissan Z, которое осталось верным традициям и предлагает 6-ступенчатую механику в паре с 400-сильным двигателем V6. На девятом месте оказался премиальный лифтбек Acura Integra, который позаимствовал коробку передач и 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 200 к.с. у модели Honda Civic Si.

Восьмую позицию занял седан Volkswagen Jetta GLI с механической коробкой передач мощностью 228 к.с. Седьмое место досталось бескомпромиссному трековому суперкару Porsche 911 GT3, где механическая трансмиссия работает в паре с атмосферным оппозитным двигателем мощностью 502 к.с.

Спортивные седаны

Американские спортивные автомобили Cadillac представлены сразу двумя уникальными моделями с коробкой передач от компании Tremec. Шестое место занял мощный седан CT5-V Blackwing с компрессорным двигателем V8 мощностью 668 к.с., который считается одной из лучших трековых машин современности. Его младший брат CT4-V Blackwing с двигателем V6 мощностью 472 к.с. занял пятое место благодаря меньшему весу и лучшей маневренности в поворотах.

Четвертое место заняло баварское купе BMW M4 в базовой заднеприводной версии мощностью 473 к.с.

Абсолютные лидеры

Тройку лидеров открывает седан Honda Civic Si, который отличается безупречной четкостью переключений 6-ступенчатой коробки передач, хотя его двигатель развивает скромные 200 к.с. Второе место эксперты отдали компактному купе BMW M2, в котором используется 3-литровый двигатель мощностью 473 к.с. от старшей модели M4. Этот автомобиль отличается классическим олдскульным стилем вождения, богатым оснащением салона и отличной динамикой, успешно конкурируя со спортивными машинами более высокого класса.

Победителем рейтинга стал культовый японский хот-хэтч Honda Civic Type-R с турбомотором мощностью 315 к.с. Этот автомобиль сочетает в себе рекорды скорости на Нюрбургринге, феноменальную управляемость на переднем приводе и повседневную практичность обычного 5-дверного хэтчбека.

Ранее Новини.LIVE писали о самых проблемных механических коробках передач в популярных подержанных автомобилях. Долгое время механические трансмиссии считались эталоном выносливости и экономичности в эксплуатации, но таковыми являются далеко не все.

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