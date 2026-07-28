Крупные кроссоверы и внедорожники, которые служат более 20 лет

Nissan Pathfinder 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка большого кроссовера или внедорожника нередко требует значительных финансовых вложений, однако выбор надежной модели полностью окупается длительным сроком службы. Многие водители ищут максимально дешевые варианты, но автомобили среднего и высшего ценового сегмента часто демонстрируют значительно больший ресурс. Аналитики iSeeCars составили рейтинг моделей, способных без проблем преодолеть отметку в 400 000 километров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Американские гиганты

Полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe занимает седьмую позицию среди SUV с наибольшим потенциалом долговечности. Автомобиль отлично подходит для перевозки большой семьи, габаритного багажа и длительных путешествий. В целом в рейтинге из трехсот различных моделей по надежности эта машина заняла 12-е место.

Еще один американский гигант GMC Yukon оказался на десятом месте по ресурсу пробега. Автомобиль впечатляет размерами, высоким уровнем комфорта и тихой работой подвески. Удлиненная версия этой же модели под названием Yukon XL показала еще лучший результат, заняв шестое место среди внедорожников и одиннадцатое в общем мировом рейтинге.

Японская надежность

Для тех, кто ищет практичный семейный автомобиль с тремя рядами сидений, подойдет Honda Pilot. Модель занимает 13-е место в общем списке самых надежных машин на рынке. Она предлагает огромный салон, вместительный багажник и проверенные временем технические узлы.

Премиальный внедорожник Lexus GX замыкает первую пятерку самых выносливых SUV. Машина занимает девятое место в общем мировом рейтинге надежности, что подтверждает высокое качество сборки и долговечность её механизмов.

Семейный Nissan Pathfinder — отличный вариант среди среднеразмерных кроссоверов. Он отличается высоким уровнем комфорта и длительным сроком службы, занимая 13-е место в своём классе.

Модель Toyota Highlander также вошла в десятку самых надежных кроссоверов мира. Отдельного внимания заслуживает ее гибридная модификация, занявшая третье место среди внедорожников и пятое место среди всех автомобилей по надежности.

Ранее Новини.LIVE писали о кроссоверах, на которых не стоит выезжать на бездорожье. Наличие полного привода вовсе не означает, что машина способна преодолевать сложный рельеф или каменистые подъемы.

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