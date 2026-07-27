Кроссоверы, на которых не стоит выезжать на бездорожье

Volkswagen Tiguan 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Более половины рынка новых автомобилей занимают кроссоверы и внедорожники. Большинство покупателей выбирают эти машины из-за высокой посадки, просторного салона и увеличенного дорожного просвета. Статистика показывает, что 98% владельцев выезжают на грунтовые дороги не чаще одного раза в год. Однако наличие полного привода вовсе не означает, что машина способна преодолевать сложный рельеф или каменистые подъемы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Дорогой статус

Премиальный Land Rover Range Rover предлагает пневмоподвеску с клиренсом 21,8 см и мощный 523-сильный V8, который легко тянет прицеп массой до 3719 кг. Однако выезд на бездорожье грозит повреждением кузова и пневмобаллонов. Обслуживание автомобиля в течение первых пяти лет превышает 6500 долларов, а активный оффроуд окончательно уничтожает перепродажную стоимость машины.

Роскошный Rolls-Royce Cullinan оснащен адаптивной подвеской, которая поднимает кузов на 22,8 см. Несмотря на это, единственная царапина на краске от камня способна снизить остаточную стоимость автомобиля на десятки тысяч долларов.

Итальянский кроссовер Maserati Levante также не приспособлен к горным тропам из-за низкопрофильных шин, низкого развала кузова и отсутствия понижающей передачи.

Спортивный Lamborghini Urus предлагает пневмоподвеску с регулируемым клиренсом от 15,7 до 24,8 см, но жесткие скоростные шины абсолютно беззащитны перед острыми камнями. Любая поломка на природе обернется ремонтом, стоимость которого достигает десятков тысяч долларов.

Популярные модели

Популярный Honda CR-V в версиях с передним и полным приводом имеет дорожный просвет от 19,8 до 20,8 см. Защита днища у него пластиковая, а версия TrailSport получила лишь декоративную накладку на бампер.

Похожая ситуация наблюдается и у Mazda CX-5, где клиренс составляет всего 19,3–20 см. Система полного привода i-ACTIV прекрасно работает на снегу, но не способна выручить на сложном рельефе.

Электромобиль Tesla Model X Plaid развивает мощность 1020 к.с., но его пневмоподвеска в стандартных режимах удерживает кузов на высоте от 14,5 до 20,5 см. Тяжелая батарея интегрирована в пол, поэтому любой удар о камень грозит повреждением аккумулятора и пожаром.

Купеобразный BMW X6 имеет клиренс 20,5 см против 21 см у родственной модели BMW X5. Из-за меньшего угла въезда — 21,7 градуса против 25,2 градуса у родственной модели — эта машина чаще задевает бампером препятствия при попытке выехать на крутой подъем.

Ограничения конструкции

Американский Chevrolet Equinox с клиренсом 20,4 см позволяет буксировать прицепы массой от 363 кг (для переднего привода) до 680 кг (для полного привода). Это явно указывает на отсутствие запаса прочности для суровых условий. Его подвеска и рулевое управление не рассчитаны на постоянные удары о корни или камни.

Компактный Volkswagen Tiguan имеет один из самых низких показателей клиренса, всего 17,8 см. Система полного привода 4Motion хорошо справляется с легким грунтом, но отсутствие демультипликатора и низкое днище делают поездки по глубоким колеям опасными.

Защита днища Kia Sportage в базовых версиях с клиренсом 18 см изготовлена из тонкого пластика, который не способен защитить рычаги подвески и поддон от ударов.

Американский Ford Escape имеет клиренс от 19 до 20,8 см, а в гибридных версиях этот показатель снижается до 17,5 см. Его автоматическая система полного привода включается только при пробуксовке, чего недостаточно для полноценного преодоления бездорожья.

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