Как ветеранам и УБД вернуть средства за автострахование

Лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий смогут получить компенсацию за обязательное страхование гражданско-правовой ответственности даже если их страховка уже не действует. Соответствующие изменения сегодня приняло правительство.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в среду, 26 ноября.

Когда можно подать заявление на компенсацию

"Ветераны могут получить полную сумму страховой премии по договору ОСАГО, заключенному в 2025 году, даже если его срок действия завершился до запуска услуги в "Дії", — говорится в сообщении.

Подать заявление можно после окончания действия договора, но не позднее трех месяцев от момента, когда Минветеранов официально объявит о старте приема заявлений через "Дію".

"Подача заявлений — только через "Дію". Там появится раздел "Ветеран Pro", где и будет оформляться компенсация", — добавил Гончаренко.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина № 1091, которое вступило в силу 5 сентября, договор автогражданки должен быть заключен с 1 января 2025 года до 31 декабря года, следующего после завершения военного положения.

Компенсация предоставляется только на одно транспортное средство на владельца. Автомобиль должен иметь объем двигателя до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт и не может использоваться для бизнеса или перевозок пассажиров/грузов.

Компенсацию будут выплачивать в порядке очередности поступления заявок, в зависимости от наличия бюджетных средств. В случае повторного ДТП обращение по новому договору возможно только через год после завершения действия предыдущего договора.

Отметим, что недавно на заседании Кабмин выделил средства, которые будут предоставлять ветеранам с инвалидностью для того, чтобы они переоборудовали свои автомобили.

Также мы писали, как ветеранам податься на получение жилья.