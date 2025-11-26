Як ветеранам та УБД повернути кошти за автострахування

Оформлення автоцивілки. Фото: Shutterstock

Особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій зможуть отримати компенсацію за обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності навіть якщо їхня страховка вже не діє. Відповідні зміни сьогодні ухвалив уряд.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у середу, 26 листопада.

Реклама

Читайте також:

Коли можна подати заяву на компенсацію

"Ветерани можуть отримати повну суму страхової премії за договором ОСЦПВ, укладеним у 2025 році, навіть якщо його термін дії завершився до запуску послуги в "Дії", — йдеться в повідомленні.

Подати заяву можна після закінчення дії договору, але не пізніше трьох місяців від моменту, коли Мінветеранів офіційно оголосить про старт прийому заяв через "Дію".

"Подання заяв — тільки через "Дію". Там з’явиться розділ "Ветеран Pro", де й оформлюватиметься компенсація", — додав Гончаренко.

Довідка

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабміну № 1091, яка набрала чинності 5 вересня, договір автоцивілки має бути укладено з 1 січня 2025 року до 31 грудня року, що настає після завершення воєнного стану.

Компенсація надається лише на один транспортний засіб на власника. Автомобіль повинен мати об’єм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт і не може використовуватися для бізнесу або перевезень пасажирів/вантажів.

Компенсацію виплачуватимуть у порядку черговості надходження заявок, залежно від наявності бюджетних коштів. У разі повторного ДТП звернення за новим договором можливе лише через рік після завершення дії попереднього договору.

Зазначимо, що нещодавно на засіданні Кабмін виділив кошти, які надаватимуть ветеранам з інвалідністю для того, щоб вони переобладнали свої автомобілі.

Також ми писали, як ветеранам податися на отримання житла.