Колючий мороз и скользкие дороги — как водителям защититься от гололеда

Женщина управляет авто зимой. Фото: freepik.com

Из-за ухудшения погодных условий в Украине, а именно сильных морозов и гололедицы на дорогах, водителям следует пользоваться специальными техническими средствами, в частности, цепями или браслетами противоскольжения. Как известно, соль при грозных морозах не помогает.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Вячеслав Чаус.

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Чаус подчеркнул, что дорожное покрытие остается нестабильным, поскольку соль теряет свои свойства при -15 °C. По его словам, на этой неделе в Черкасской области температура воздуха достигнет -22 °C.

"При этих погодных условиях водителям следует быть максимально внимательными и иметь специальные технические средства, в частности, цепи или браслеты противоскольжения. Без необходимости лучше не пользоваться автотранспортом", — отметил глава Черкасской ОВА.

Таким образом, если произойдет чрезвычайная ситуация на дороге, следует обращаться за номером круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Черкасской ОВА Вячеслава Чауса

Что известно о непогоде в Украине

Напомним, что в МВД показали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.

Также мы писали, что во Львовской области трасса Львов-Луцк была парализована вечером 8 января. Это произошло из-за бензовоза, который съехал с дороги в результате гололеда.

Добавим, что в Одесской области продолжает бурлить непогода. На дорогах государственного и местного значения не перестает работать спецтехника.