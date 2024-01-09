Колючий мороз и скользкие дороги — как водителям защититься от гололеда
Из-за ухудшения погодных условий в Украине, а именно сильных морозов и гололедицы на дорогах, водителям следует пользоваться специальными техническими средствами, в частности, цепями или браслетами противоскольжения. Как известно, соль при грозных морозах не помогает.
Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Вячеслав Чаус.
Как уберечься от гололеда
Чаус подчеркнул, что дорожное покрытие остается нестабильным, поскольку соль теряет свои свойства при -15 °C. По его словам, на этой неделе в Черкасской области температура воздуха достигнет -22 °C.
"При этих погодных условиях водителям следует быть максимально внимательными и иметь специальные технические средства, в частности, цепи или браслеты противоскольжения. Без необходимости лучше не пользоваться автотранспортом", — отметил глава Черкасской ОВА.
Таким образом, если произойдет чрезвычайная ситуация на дороге, следует обращаться за номером круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.
Что известно о непогоде в Украине
Напомним, что в МВД показали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.
Также мы писали, что во Львовской области трасса Львов-Луцк была парализована вечером 8 января. Это произошло из-за бензовоза, который съехал с дороги в результате гололеда.
Добавим, что в Одесской области продолжает бурлить непогода. На дорогах государственного и местного значения не перестает работать спецтехника.
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