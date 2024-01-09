Колючий мороз та слизькі дороги — як водіям захиститися від ожеледиці

Жінка кермує автівкою взимку. Фото: freepik.com

Через погіршення погодних умов в Україні, а саме сильні морози та ожеледицю на дорогах, водіям слід користуватися спеціальними технічними засобами, зокрема, ланцюгами чи браслетами протиковзання. Як відомо, сіль при грізних морозах не допомагає.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Чаус наголосив, що дорожнє покриття лишається нестабільним, оскільки сіль втрачає свої властивості при -15 °C. За його словами, цього тижня на Черкащині температура повітря сягне -22 °C.

"За цих погодних умов водіям варто бути максимально уважними та мати спеціальні технічні засоби, зокрема, ланцюги або браслети протиковзання. Без нагальної потреби краще не користуватися автотранспортом", — зазначив очільник Черкаської ОВА.

Таким чином, якщо трапиться надзвичайна ситуація на дорозі слід звертатися за номером цілодобової гарячої лінії: +38 067 400 60 80.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Черкаської ОВА В'ячеслава Чауса

Що відомо про негоду в Україні

Нагадаємо, що У МВС показали кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Також ми писали, що у Львівській області траса Львів — Луцьк була паралізована увечері 8 січня. Це сталося через бензовоз, який з'їхав з дороги внаслідок ожеледиці.

Додамо, що в Одеській області продовжує вирувати негода. На дорогах державного та місцевого значення не припиняє працювати спецтехніка.