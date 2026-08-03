Каким двигателям авто на самом деле не подходит синтетическое моторное масло

Заливка синтетического моторного масла. Фото: autozone.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Синтетическое моторное масло уже давно стало стандартом для большинства современных автомобилей благодаря высокому уровню защиты. Автопроизводители все чаще рекомендуют именно этот тип масла для обеспечения длительного срока службы силового агрегата. Впрочем, существует одно важное исключение, когда от использования синтетики на некоторое время действительно стоит воздержаться.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Обкатка двигателя

Новый или только что отремонтированный двигатель, находящийся в процессе обкатки, не нуждается в синтетическом масле. В этот период поршневые кольца должны правильно притереться к стенкам цилиндров для создания герметичного уплотнения. Высокая смазывающая способность синтетики может помешать этому процессу.

Для первых километров лучше использовать специальные масла для обкатки, которые обеспечивают контролируемый износ деталей и защищают внутренние компоненты. После завершения обкатки можно смело переходить на рекомендованную производителем синтетику.

Старые двигатели

Среди водителей бытует миф, что синтетическое масло вызывает протечки уплотнителей и прокладок в автомобилях с большим пробегом. Современные масла разработаны в соответствии со строгими стандартами совместимости и не разрушают сальники старых двигателей. Напротив, они менее подвержены образованию шлама и лучше защищают детали при экстремальных температурах.

Главным минусом синтетики остается ее более высокая цена по сравнению с минеральными вариантами. Однако испытания американской автомобильной ассоциации AAA доказали, что синтетические масла работают в среднем на 47% эффективнее. Они лучше противостоят окислению, предотвращают образование отложений и обеспечивают легкий запуск в сильный мороз.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда на самом деле следует менять моторное масло в дизельном автомобиле. Высокая компрессия в цилиндрах и наличие турбины требуют от масла максимальной прочности защитной пленки.

Также читайте, почему стоит перейти на японскую систему замены моторного масла. Соблюдение коротких интервалов позволяет существенно продлить срок эксплуатации современных агрегатов.