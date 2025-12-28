Очереди на границе Украины сегодня 28 декабря — где зафиксированы большие пробки

Авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в воскресенье, 28 декабря, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Местами придется долго ждать в пробках. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросистем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

"Ягодин" — 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 35 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 25 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобус(пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, при пересечении границы действуют правила по перевозке еды. В частности, под ограничения попадают мясные продукты и молоко.

А на некоторых рейсах Укрзализныци пограничники уже проводят контроль пассажиров без остановок поезда.