Очереди на границе Украины сегодня 28 декабря — где зафиксированы большие пробки

Километры автомобилей в пробках — очереди на границе Украины
Очереди на границе Украины в воскресенье, 28 декабря, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Местами придется долго ждать в пробках. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросистем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 35 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 25 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобус(пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, при пересечении границы действуют правила по перевозке еды. В частности, под ограничения попадают мясные продукты и молоко.
А на некоторых рейсах Укрзализныци пограничники уже проводят контроль пассажиров без остановок поезда.
