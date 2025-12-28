Черги на кордоні України сьогодні 28 грудня — де зафіксовано великі затори

Кілометри автівок у заторах — черги на кордоні України
Черги на кордоні України у неділю, 28 грудня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Місцями доведеться довго чекати в заторах. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні зафіксовано на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 35 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 25 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автобус(пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, при перетині кордону діють правила щодо перевезення їжі. Зокрема, під обмеження потрапляють м’ясні продукти та молоко.
А на деяких рейсах Укрзалізниці прикордонники вже проводять контроль пасажирів без зупинок поїзда.
