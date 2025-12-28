Черги на кордоні України сьогодні 28 грудня — де зафіксовано великі затори

Авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у неділю, 28 грудня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Місцями доведеться довго чекати в заторах. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні України 28 грудня

Черги на кордоні зафіксовано на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

"Ягодин" — 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 35 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автобус(пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, при перетині кордону діють правила щодо перевезення їжі. Зокрема, під обмеження потрапляють м’ясні продукти та молоко.

А на деяких рейсах Укрзалізниці прикордонники вже проводять контроль пасажирів без зупинок поїзда.