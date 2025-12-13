Очереди на границе 13 декабря — какие КПП загружены

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Утром 13 декабря на границе Украины зафиксированы большие очереди на нескольких контрольных пунктах пропуска. Кроме того, пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и заблаговременно планировать поездки.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Очереди на границе Украины 13 декабря

Пограничники предупредили, что сейчас наибольшее количество автомобилей ожидает очереди на прохождение пограничного контроля в направлении Польши.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали, какие посылки не доедут из-за границы. Украинцев могут ждать большие штрафы и конфискация в случае несоблюдения законодательных требований.

Также мы сообщали, как выехать за границу на собственном авто в конце 2025 года. Особое внимание следует обратить на новые правила активации "Зеленой карты" и требования к доверенностям.