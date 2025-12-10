Как водителю не получить отказ в выезде за границу: новые требования и правила

Как выехать за границу на собственном авто в конце 2025 года
Отсутствие даже одного документа может стать причиной отказа в пересечении границы, поэтому водителям стоит заранее проверить все бумаги. Особое внимание следует обратить на новые правила активации "Зеленой карты" и требования к доверенностям.
Документы для пересечения границы
Перед выездом убедитесь, что каждый участник путешествия имеет:
- загранпаспорт или ID-карту (в зависимости от страны назначения);
- визу, если этого требует государство въезда;
- водительское удостоверение, а также (при необходимости) международное водительское удостоверение (IDP), которое можно получить в сервисных центрах МВД;
- для детей нужен загранпаспорт.
Для домашних животных обязателен паспорт животного с отметками о прививках, в частности от бешенства (для ЕС — чип и европейский образец паспорта). Оформить эти документы можно в государственных или частных ветеринарных клиниках.
Специалисты советуют заранее проверить требования конкретной страны, ведь правила могут отличаться даже в пределах ЕС.
Документы на авто и страховка
Для пересечения границы на собственном авто обязательными являются:
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- международный страховой полис "Зеленая карта" — подтверждение наличия страхового покрытия за пределами Украины.
В 2025 году усилен контроль за "Зеленой картой". На границе ее проверяют в электронных базах, поэтому стоит оформлять полис только в проверенных страховых компаниях. Кроме того, часть страховщиков больше не активирует полис в день покупки, поэтому его следует оформить минимум за 24 часа до выезда.
Если авто не принадлежит водителю
В случае управления чужим или арендованным транспортом обязательно нужна нотариально заверенная доверенность от владельца с правом выезда за границу. Она должна быть оформлена на украинском языке с официальным переводом (если этого требует страна назначения). Без надлежащей доверенности пограничники могут отказать в выезде, а страховка — стать недействительной.
Подготовка заранее
Путешествие за границу на авто требует не только технической исправности автомобиля, но и полного комплекта документов. Специалисты советуют иметь при себе бумажные копии всех документов, а также электронные дубликаты в смартфоне или облачном хранилище.
Проверить действительность страхового полиса можно на официальном сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
