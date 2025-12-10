Видео
Главная Авто Как выехать за границу на собственном авто в конце 2025 года

Как выехать за границу на собственном авто в конце 2025 года

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 15:20
Как водителю не получить отказ в выезде за границу: новые требования и правила
Проверка документов. Фото: dpsu.gov.ua

Отсутствие даже одного документа может стать причиной отказа в пересечении границы, поэтому водителям стоит заранее проверить все бумаги. Особое внимание следует обратить на новые правила активации "Зеленой карты" и требования к доверенностям.

Об этом сообщил Центр Авто.



Документы для пересечения границы

Перед выездом убедитесь, что каждый участник путешествия имеет:

  • загранпаспорт или ID-карту (в зависимости от страны назначения);
  • визу, если этого требует государство въезда;
  • водительское удостоверение, а также (при необходимости) международное водительское удостоверение (IDP), которое можно получить в сервисных центрах МВД;
  • для детей нужен загранпаспорт.

Для домашних животных обязателен паспорт животного с отметками о прививках, в частности от бешенства (для ЕС — чип и европейский образец паспорта). Оформить эти документы можно в государственных или частных ветеринарных клиниках.

Специалисты советуют заранее проверить требования конкретной страны, ведь правила могут отличаться даже в пределах ЕС.

Документы на авто и страховка

Для пересечения границы на собственном авто обязательными являются:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
  • международный страховой полис "Зеленая карта" — подтверждение наличия страхового покрытия за пределами Украины.

В 2025 году усилен контроль за "Зеленой картой". На границе ее проверяют в электронных базах, поэтому стоит оформлять полис только в проверенных страховых компаниях. Кроме того, часть страховщиков больше не активирует полис в день покупки, поэтому его следует оформить минимум за 24 часа до выезда.



Пересечение границы с Молдовой: какая бумажка теперь обязательна

Украинцев разворачивают на границе с Румынией: что требуют

Если авто не принадлежит водителю

В случае управления чужим или арендованным транспортом обязательно нужна нотариально заверенная доверенность от владельца с правом выезда за границу. Она должна быть оформлена на украинском языке с официальным переводом (если этого требует страна назначения). Без надлежащей доверенности пограничники могут отказать в выезде, а страховка — стать недействительной.

Подготовка заранее

Путешествие за границу на авто требует не только технической исправности автомобиля, но и полного комплекта документов. Специалисты советуют иметь при себе бумажные копии всех документов, а также электронные дубликаты в смартфоне или облачном хранилище.

Проверить действительность страхового полиса можно на официальном сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

граница авто автомобиль водители выезд за границу
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
