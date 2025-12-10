Як водію не отримати відмову у виїзді за кордон: нові вимоги та правила

Перевірка документів. Фото: dpsu.gov.ua

Відсутність навіть одного документа може стати причиною відмови у перетині кордону, тому водіям варто заздалегідь перевірити всі папери. Особливу увагу слід звернути на нові правила активації "Зеленої картки" та вимоги до довіреностей.

Документи для перетину кордону

Перед виїздом переконайтеся, що кожен учасник подорожі має:

закордонний паспорт або ID-картку (залежно від країни призначення);

візу, якщо цього вимагає держава в’їзду;

водійське посвідчення, а також (за потреби) міжнародне посвідчення водія (IDP), яке можна отримати у сервісних центрах МВС;

для дітей потрібен закордонний паспорт.

Для домашніх тварин обов’язковий паспорт тварини з відмітками про щеплення, зокрема від сказу (для ЄС — чіп та європейський зразок паспорта). Оформити ці документи можна у державних або приватних ветеринарних клініках.

Фахівці радять заздалегідь перевірити вимоги конкретної країни, адже правила можуть відрізнятися навіть у межах ЄС.

Документи на авто та страховка

Для перетину кордону на власному авто обов’язковими є:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

міжнародний страховий поліс "Зелена картка" — підтвердження наявності страхового покриття за межами України.

У 2025 році посилено контроль за "Зеленою карткою". На кордоні її перевіряють в електронних базах, тому варто оформлювати поліс лише у перевірених страхових компаніях. Крім того, частина страховиків більше не активує поліс у день покупки, тому його слід оформити мінімум за 24 години до виїзду.

Якщо авто не належить водієві

У разі керування чужим або орендованим транспортом обов’язково потрібна нотаріально завірена довіреність від власника з правом виїзду за кордон. Вона має бути оформлена українською мовою з офіційним перекладом (якщо цього вимагає країна призначення). Без належної довіреності прикордонники можуть відмовити у виїзді, а страховка — стати недійсною.

Підготовка заздалегідь

Подорож за кордон на авто потребує не лише технічної справності автомобіля, а й повного комплекту документів. Фахівці радять мати при собі паперові копії всіх документів, а також електронні дублікати у смартфоні чи хмарному сховищі.

Перевірити дійсність страхового поліса можна на офіційному сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).