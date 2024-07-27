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Километровые очереди на пяти КПП — украинцы бросились за границу

27 июля 2024 07:46
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня 27 июля — на каких КПП пробки
Пробки на украинской границе. Фото: depositphotos.com
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в субботу, 27 июля, обнаружили на ряде контрольно-пропускных пунктов. Украинцев, которые едут в страны Европейского Союза и Молдовы, призывают учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 27 июля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 27 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 27 июля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 35 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 27 июля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 27 июля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 27 июля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 27 июля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы для мужчин после 16 июля

Как известно, представитель ГНСУ Андрей Демченко напомнил новые правила пересечения границы. По его словам, с 17 июля при выезде из страны проверяют военно-учетные документы у всех граждан мужского пола от 18 до 60 лет.

Также Демченко рассказал, скольким мужчинам отказали в пересечении границы в связи с отсутствием военно-учетного документа. Речь идет о 87 человек.

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