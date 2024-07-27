Очереди на границе Украины сегодня 27 июля — на каких КПП пробки

Пробки на украинской границе. Фото: depositphotos.com

Очереди на границе Украины в субботу, 27 июля, обнаружили на ряде контрольно-пропускных пунктов. Украинцев, которые едут в страны Европейского Союза и Молдовы, призывают учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 27 июля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 27 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы для мужчин после 16 июля

Как известно, представитель ГНСУ Андрей Демченко напомнил новые правила пересечения границы. По его словам, с 17 июля при выезде из страны проверяют военно-учетные документы у всех граждан мужского пола от 18 до 60 лет.

Также Демченко рассказал, скольким мужчинам отказали в пересечении границы в связи с отсутствием военно-учетного документа. Речь идет о 87 человек.