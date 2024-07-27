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Кілометрові черги на п'яти КПП — українці кинулися за кордон

27 липня 2024 07:46
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні 27 липня — на яких КПП затори
Затори на українському кордоні. Фото: depositphotos.com
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України в суботу, 27 липня, виявили на низці контрольно-пропускних пунктів. Українців, які їдуть до країн  Європейського Союзу та Молдови, закликають зважати на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 27 липня: пункти пропуску

Станом на 05:30 27 липня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 27 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 50 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 липня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 27 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 27 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Перетин кордону для чоловіків після 16 липня 

Як відомо, речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав нові правила перетину кордону. За його словами, з 17 липня під час виїзду з країни перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян чоловічої статі від 18 до 60 років.

Також Демченко розповів, скільком чоловікам відмовили в перетині кордону у зв'язку з відсутністю військово-облікового документа. Йдеться про 87 осіб.

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