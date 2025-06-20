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Главная Авто Километровые очереди — какая ситуация на границе Украины утром

Километровые очереди — какая ситуация на границе Украины утром

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 09:31
Очереди на границе Украины 20 июня — какие КПП в пробках с утра
Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ
Ключові моменти Очереди на границе Украины 20 июня Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словакией Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

На границе Украины по состоянию на 09:00 в пятницу, 20 июня, есть большие пробки более, чем на десяти контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 20 июня

Утром, 20 июня, пробки из автомобилей и автобусов есть на 12 КПП.

Черги на кордоні з Польщею 20 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 20 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 8 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 20 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 20 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 20 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, недавно в Одесской области задержали россиянина, который организовал схему по переправке военнообязанных мужчин за границу.

Кроме того, в ГПСУ предполагают возможность провокаций на учениях в Беларуси. Они планируются осенью 2025 года.

граница КПП пограничники пробки автомобиль очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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