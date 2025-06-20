Черги на кордоні України 20 червня — які КПП в заторах зранку

Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ

На кордоні України станом на 09:00 у п'ятницю, 20 червня, є великі затори більш, ніж на десяти контрольно-пропускних пунктах. Крім того, прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем контролю.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 20 червня

Зранку, 20 червня, затори з автомобілів та автобусів є на 12 КПП.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 8 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали росіянина, який організував схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Крім того, у ДПСУ припускають можливість провокацій на навчаннях у Білорусі. Вони плануються восени 2025 року.