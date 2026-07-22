Какой тип автомобильного двигателя выбрать: плюсы и минусы всех агрегатов

Автомобили с различными силовыми установками. Фото: Новини.LIVE

Сергей Якуба Редактор

Выбор автомобиля на вторичном рынке всегда начинается с определения типа силового агрегата. Современный рынок предлагает огромное разнообразие технологий: от классических атмосферных двигателей до сложных гибридов и полностью электрических автомобилей. Каждый вариант имеет свои технические особенности, которые напрямую влияют на стоимость обслуживания и удобство повседневной эксплуатации. Понимание сильных и слабых сторон каждого двигателя поможет подобрать идеальную машину под собственные нужды.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Атмосферные двигатели

Простые бензиновые атмосферные двигатели с распределительным впрыском топлива считаются самыми надёжными. В их конструкции отсутствуют турбины, интеркулеры, сложные форсунки и насосы высокого давления. Они не требовательны к качеству топлива, недороги в обслуживании и легко ремонтируются. Кроме того, на такие двигатели можно без проблем установить газовое оборудование, что существенно снижает расходы на поездки. Главными минусами являются посредственная динамика и высокий расход бензина, особенно на высоких скоростях.

Атмосферные двигатели с прямым впрыском топлива подают смесь непосредственно в цилиндры. Это обеспечивает значительно лучшую тягу и более высокую топливную экономичность. На таких двигателях легко проехать более 300 000 км без капитального ремонта. Основной нюанс эксплуатации заключается в том, что со временем на впускных клапанах может скапливаться нагар, который требует периодической очистки.

Бензиновые турбодвигатели

Бензиновые турбодвигатели приобрели огромную популярность благодаря отличной динамике. Турбина обеспечивает мощный импульс ускорения с низких оборотов, делая автомобиль очень маневренным. Современные 2-литровые двигатели мощностью 250 к.с. расходуют в среднем около 9 л на 100 км пробега. При этом в городском цикле расход составляет примерно 11 л, а на трассе снижается до 6,5–7 л на 100 км.

В то же время турбированные бензиновые варианты по сложности навесного оборудования почти сравнялись с дизелями. Здесь также есть форсунки высокого давления, интеркулеры и турбины, которые требуют качественного топлива не ниже 95-го и регулярного обслуживания. Однако в отличие от дизельных машин, такие автомобили покупают с меньшим оригинальным пробегом, и у них нет проблем с забиванием сажевых фильтров.

Дизельные агрегаты

Главное преимущество дизельных двигателей заключается в высокой топливной экономичности и отличной тяге на низких оборотах. Даже небольшой 1,5-литровый или 1,6-литровый дизель расходует около 5 л на трассе и до 7 л в городе. При надлежащем обслуживании большинство дизельных силовых установок легко преодолевают более 400 000 км без серьезных поломок. Они медленнее теряют в цене на вторичном рынке и пользуются высоким ликвидным спросом.

Слабым местом дизелей является сложность и высокая стоимость ремонта топливного оборудования, турбин и экологических систем. Если автомобиль эксплуатируется исключительно в городе на коротких дистанциях, сажевый фильтр быстро забивается. Чтобы этого избежать, дизельным автомобилям нужно периодически давать проехаться по трассе на высоких оборотах. Такой тип двигателя идеально подходит для водителей, которые проезжают более 25 000 км в год.

Гибридные системы

Классические гибриды не требуют подзарядки от розетки, поскольку аккумулятор пополняет энергию во время движения и торможения. Они позволяют существенно экономить топливо в городских пробках, снижая расход до 6–7 л на 100 км. На трассе экономический эффект практически исчезает, и расход становится таким же, как у обычного бензинового автомобиля. Подобные системы отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы.

Плагин-гибриды имеют более ёмкую батарею, которую можно заряжать от электросети. Они позволяют проезжать 30–40 км исключительно на электрической тяге. Если аккумулятор разряжается, автоматически включается бензиновый двигатель, поэтому водитель не привязан к поиску зарядных станций. Это отличный вариант для ежедневных коротких поездок по городу, но при условии наличия домашней розетки для подзарядки.

Электромобили

Полностью электрические машины привлекают низкой стоимостью километра пробега, отсутствием вибраций и мгновенным ускорением. Однако они не являются универсальными и плохо подходят для длительных междугородних поездок. В зимний период запас хода электромобилей уменьшается на 30–40%, а процесс зарядки в пути требует планирования маршрута и затрат времени.

Также водителям следует учитывать работу системы рекуперации, которая интенсивно замедляет автомобиль при отпускании педали газа. При въезде в лужу на скорости такое торможение может привести к потере сцепления и заносу. Кроме того, на вторичном рынке электромобили с большим пробегом продаются значительно сложнее, чем бензиновые или дизельные аналоги, поскольку покупатели опасаются износа дорогостоящей батареи.

Ранее Новини.LIVE писали о двигателях известных брендов, которые потребляют масло литрами. Сами автопроизводители часто не признают это технической неисправностью, указывая такие показатели в инструкциях как допустимую норму.

Также ознакомьтесь с ТОП-11 самых надежных дизельных двигателей всех времен. Все представители этого списка доказали свою способность ежедневно работать в самых тяжелых условиях.