Какие новые негибридные автомобили расходуют менее 6 л/100 км

Volkswagen Jetta 2026 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Когда-то рынок был переполнен легкими, доступными по цене и экономичными автомобилями. Владельцы могли спокойно покупать небольшой седан или хэтчбек со скромным 4-цилиндровым двигателем и наслаждаться минимальным расходом топлива на протяжении сотен тысяч километров. Сегодня достичь подобных показателей без использования электричества стало значительно сложнее. Тем не менее на рынке до сих пор остаются новые исключительно бензиновые модели, которые значительно дешевле гибридных аналогов, но способны потреблять менее 5,9 л/100 км на загородной трассе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Эталоны экономии

Обычная бензиновая Toyota Corolla легко преодолевает эту психологическую отметку, демонстрируя на шоссе расход около 5,7 л/100 км, а в городском режиме она потребляет вполне приличные 7,4 л/100 км. Автомобиль оснащается 2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 169 л.с. и бесступенчатым автоматическим вариатором CVT.

Honda Civic имеет аналогичные показатели топливной экономичности. Базовая версия получила 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и аналогичный расход 5,7 л/100 км при загородных поездках. Помимо экономии топлива эта модель традиционно предлагает водителю динамичное и увлекательное управление в сочетании с высоким качеством ходовой части.

Немецкий седан Volkswagen Jetta в базовой комплектации приводится в движение 1,5-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 158 л.с. Агрегат развивает неплохой крутящий момент и позволяет машине разгоняться до 100 км/ч менее чем за 8 секунд. При этом на трассе автомобиль потребляет всего 5,9 л/100 км.

Близко к цели

На рынке есть еще несколько ярких моделей, которые совсем немного не дотягивают до указанного рекорда, но при спокойном стиле вождения способны удивить своей экономичностью. Новый компактный седан Kia K4 на загородном шоссе демонстрирует расход топлива на уровне 6 л/100 км. Автомобиль выглядит очень стильно, а для любителей практичности производитель предлагает вариант в кузове хэтчбек.

Более крупный седан Hyundai Sonata расходует на трассе около 6,2 л/100 км, что является хорошим результатом для его габаритов. Мощность обеспечивает 2,5-литровый двигатель мощностью 191 л.с., а в перечне стандартного оборудования есть адаптивный круиз-контроль.

Стильный британский Mini Cooper последнего поколения с 2-литровым турбомотором мощностью 161 л.с. также укладывается в 6,0 л/100 км на шоссе.

Замыкает этот список премиальный лифтбек Acura Integra A-Spec с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 200 л.с., который расходует около 6,4 л/100 км и предлагает водителю классическую 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Ранее Новини.LIVE писали, какие советы по экономии топлива, напротив, увеличивают его расход. Например, привычка катиться с холма на нейтральной передаче заставляет современный двигатель поддерживать холостые обороты и активно сжигать бензин.

Также читайте, как трансмиссия влияет на экономию топлива и износ шин автомобиля. В зависимости от конструкции привода нагрузка распределяется неравномерно, что напрямую влияет на финансовые затраты.