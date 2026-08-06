Как спасти автомобильный аккумулятор во время аномальной жары

Автомобильный аккумулятор под капотом машины. Фото: tiresplus.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Летняя жара является одним из главных врагов автомобильного аккумулятора. При температуре воздуха 32 °C пространство под капотом нагревается как минимум до 60 °C, что ускоряет испарение воды из электролита и разрушает внутренние пластины батареи. Соблюдение простых правил ухода помогает сохранить работоспособность АКБ и предотвращает внезапные поломки на дороге.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на RJBatt.

Защита от тепла

Для уменьшения температурной нагрузки на автомобиль важно регулярно укрывать его от прямых солнечных лучей. Парковка в тени или на крытых площадках снижает нагрев подкапотного пространства. Такой простой шаг позволяет максимально продлить срок службы аккумулятора.

Негативно на состояние аккумулятора влияют и короткие поездки на небольшое расстояние с частыми остановками. Генератор просто не успевает восстановить энергию, затраченную на запуск двигателя. Для полной зарядки АКБ рекомендуется хотя бы раз в пару недель совершать поездки продолжительностью 20–30 минут или использовать многоступенчатое зарядное устройство.

Контроль и очистка

Многие современные аккумуляторы имеют специальный индикатор состояния на верхней крышке. Зеленый цвет означает нормальный уровень заряда, а черный указывает на необходимость подключения к зарядному устройству. Периодический осмотр позволяет своевременно выявить проблему и избежать глубокого разряда.

Во время осмотра следует обращать внимание на наличие белого налета на клеммах. Этот коррозионный слой ухудшает контакт и легко удаляется небольшой щеточкой, смоченной в растворе из одной ложки соды на стакан тёплой воды. Если коррозионный налет появляется снова, стоит обратиться в сервис для диагностики аккумулятора.

Длительные простои

Оставлять автомобиль без движения на длительное время опасно для состояния аккумулятора. Все современные машины потребляют небольшое количество тока даже в выключенном состоянии, что приводит к постепенному саморазряду.

Длительное пребывание в разряженном состоянии вызывает сульфатацию пластин и существенно сокращает срок службы аккумулятора. Если автомобиль не планируется использовать в течение длительного времени, стоит подключить аккумулятор к специальному зарядному устройству с функцией поддержания заряда.

Ранее Новини.LIVE писали о том, чем на самом деле является необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Надпись об отсутствии обслуживания вовсе не означает, что о состоянии АКБ можно полностью забыть.

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