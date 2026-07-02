Как спасти аккумулятор электрокара в жару и сохранить запас хода

Электромобили. Город. Жара. Коллаж: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Традиционно во время летней жары на дорогах закипают радиаторы и перегреваются бензиновые двигатели. Однако экстремальные плюсовые температуры представляют собой серьезный вызов и для владельцев электрического транспорта. Существует стереотип, что главным врагом аккумуляторов является мороз. На самом деле зимние потери автономности носят временный характер, тогда как регулярный летний перегрев способен нанести структуре батареи непоправимый и необратимый ущерб.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AutoGeek.

Термический стресс

Оптимальным температурным диапазоном для работы большинства литий-ионных элементов является интервал от +20 °C до +25 °C. В таких условиях внутреннее сопротивление минимально, а химические процессы внутри блока протекают идеально. Когда температура за окном поднимается выше +30 °C, а асфальт раскаляется, аккумулятор начинает страдать от разрушительных паразитных реакций.

Высокая температура выступает катализатором, разрушающим защитный слой на аноде ячеек и необратимо снижающим общую емкость. Электроника автомобиля в это время вынуждена тратить колоссальные объемы энергии на охлаждение и кондиционирование аккумуляторного отсека. Именно поэтому запас хода стремительно падает, даже если водитель не включает климат-контроль в салоне на полную мощность.

Типы охлаждения

То, как электромобиль перенесет летние недели, на 90% зависит от его конструкции. Автомобили с активным жидкостным охлаждением, например, Tesla или новые китайские электрокары, защищены циркулирующим антифризом. Умная система способна самостоятельно охлаждать блоки даже на стоянке, хотя это и увеличивает расход энергии в режиме покоя.

Владельцам моделей с пассивным воздушным охлаждением, среди которых легендарный Nissan Leaf, летом приходится тяжелее всего. Когда раскаленный асфальт нагревается до +50 °C, воздуху под днищем просто некуда отводить тепло. Аккумулятор часами накапливает внутреннее тепло, не имея возможности быстро снизить температуру даже в ночное время.

Ловушки зарядки

Любой процесс зарядки сопровождается выделением тепла, что летом становится критическим фактором. На быстрых DC-станциях владельцы машин без жидкостного охлаждения часто сталкиваются с неприятным ограничением скорости. Защитный алгоритм компьютера распознает угрозу термического разрушения и принудительно снижает мощность приема тока для сохранения химических элементов.

Для сохранения ресурса специалисты советуют перенести быстрые сессии на вечернее или ночное время, когда спадает дневная жара. В разгар дня лучше отдавать предпочтение медленным трехфазным станциям переменного тока в тени, которые нагревают батарею значительно меньше.

Также летним табу является зарядка до 100% под открытым солнцем, поскольку сочетание максимального напряжения и перегрева разрушает емкость в геометрической прогрессии, поэтому лимит в 80% должен стать стандартом.

Управление климат-контролем

Мощные климатические системы в жару способны отнимать от 10% до 20% запаса хода, особенно в городских пробках. Существенно сэкономить энергию помогает функция предварительного охлаждения салона от розетки за 10 минут до выезда. Автомобиль использует электричество из сети, охлаждает пластиковые детали и сиденья, а во время движения лишь поддерживает комфортные условия с минимальным расходом заряда аккумулятора.

Если в комплектации есть вентиляция сидений, целесообразнее использовать ее вместе с умеренным режимом кондиционера на +23 °C. Локальный обдув тела создает ощущение прохлады гораздо быстрее, а потребление энергии снижается в разы по сравнению с экстремальным охлаждением всего объема воздуха.

Зато открывать окна на трассе при скорости свыше 80 км/ч невыгодно, ведь нарушенная аэродинамика заставляет двигатель тратить больше энергии на преодоление сопротивления воздуха, чем потребовал бы включенный кондиционер.

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