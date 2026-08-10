Как определить состояние двигателя авто по цвету моторного масла

Проверка уровня и качества моторного масла. Фото: gulfoilltd.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Большинство автовладельцев при проверке уровня масла привыкли оценивать состояние двигателя по его цвету. Считается, что темная жидкость сигнализирует о проблеме, а светлая свидетельствует об идеальной работе силового агрегата. Однако качественное моторное масло выполняет не только функцию смазки, но и активно собирает продукты сгорания и отложения. Из-за этого внешний вид масла нередко бывает обманчивым.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Особенности топлива

В дизельных двигателях свежее масло темнеет или даже полностью чернеет уже через несколько десятков километров после обслуживания. Это абсолютно нормальное явление, ведь при сгорании дизельного топлива образуется много сажи, которую рабочая жидкость эффективно удерживает в себе.

В бензиновых силовых агрегатах масло обычно остается светлым значительно дольше. Если оно почернело слишком быстро, это может свидетельствовать о некачественном сгорании смеси, большом количестве внутренних отложений или пропущенных предыдущих интервалах замены.

Зато в автомобилях с газобаллонным оборудованием жидкость долго сохраняет прозрачность благодаря более чистому сгоранию газа. Однако даже идеально прозрачный вид не означает, что присадки не утратили свои защитные свойства с течением времени и увеличением пробега.

Опасные симптомы

Гораздо больше информации о реальном состоянии двигателя дают консистенция, запах и посторонние примеси на щупе. Чрезмерно жидкое масло с отчетливым запахом бензина свидетельствует о попадании топлива в систему смазки, что нередко происходит при постоянных коротких городских поездках на неразогретом двигателе.

Густая консистенция или наличие комковатых отложений сигнализируют о систематическом перегреве или длительной эксплуатации без замены.

Наиболее тревожным симптомом считается появление блестящих металлических частиц или выраженного запаха гари, что указывает на критический износ деталей и необходимость немедленного визита в сервис.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда на самом деле следует менять моторное масло в дизельном автомобиле. Стандартные межсервисные регламенты теряют смысл, поскольку дизельное топливо при сгорании выделяет большое количество сажи.

Также читайте, каким двигателям автомобилей на самом деле не подходит синтетическое моторное масло. Хотя автопроизводители все чаще рекомендуют именно этот тип масла для длительной службы силового агрегата.