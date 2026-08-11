Известный перекупщик назвал б/у авто, которых следует избегать

Audi RS4 2018 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка подержанного автомобиля высокого класса по цене обычного бюджетного седана всегда кажется выгодной сделкой. Многие водители мечтают о мощных спорткарах и роскошных внедорожниках, забывая о дальнейших расходах на их содержание. Опытный британский автоторговец и ведущий телешоу Wheeler Dealers Майк Брюер назвал популярные модели, которые радуют сердце, но опустошают кошелек. По его словам, падение рыночной стоимости машины никоим образом не удешевляет ее обслуживание.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Dealer Magazine.

Британская роскошь

Купе Aston Martin DB9 остается стильным и желанным автомобилем на вторичном рынке. Однако покупая подержанный суперкар за относительно небольшие деньги, владелец вынужден платить за фирменный сервис по полным расценкам премиум-сегмента.

Роскошный Bentley Continental GT сейчас можно приобрести по цене менее 23 000 евро. Однако затраты на покупку оригинальных тормозов, специальных шин и фирменных смазочных материалов за время владения могут превысить первоначальную стоимость самого автомобиля.

Классический внедорожник Range Rover привлекает своим вневременным дизайном и статусом. Несмотря на это, модель известна своей низкой надежностью, а поддержание её в рабочем состоянии требует постоянных визитов в специализированные мастерские и значительных финансовых затрат.

Немецкие спорткары

Мощный седан BMW M5 с двигателем V10 привлекает безумным драйвом и культовым звуком. Впрочем, сложная конструкция силового агрегата заставит владельца регулярно оставлять солидные суммы в профильных автосервисах.

Заряженные модели Audi серии RS такие, как RS2, RS4 и RS6, завоевали огромную популярность среди автолюбителей. Однако обслуживание этих машин существенно отличается от стандартных версий бренда, ведь замена спортивных тормозов, сцепления и колес обходится в колоссальные деньги.

Ранее Новини.LIVE писали о распространенных проблемах популярного подержанного кроссовера Toyota Highlander. Несмотря на высокую репутацию и колоссальную популярность на рынке, эта модель имеет ряд характерных заводских дефектов.

Также читайте, стоит ли покупать подержанный Mitsubishi Pajero четвертого поколения (2007–2018). На дороге автомобиль ведет себя как комфортабельный кроссовер, а вне асфальта практически не уступает традиционным конкурентам, однако необходимо учитывать специфические технические нюансы.