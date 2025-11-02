Изменения для водителей в ЕС — кто не сможет садиться за руль

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: freepik

Европарламент принял новые стандарты для водителей в странах. Изменения ждут водителей старшего возраста и документов.

Об этом сообщает inPoland.

Реклама

Читайте также:

Изменения для водителей в ЕС

Известно, что отныне в странах ЕС будут цифровые водительские права, которые будут действительны во всех европейских странах. Оформить можно и традиционный бумажный документ. Также есть и другие изменения:

двухлетний пробный период для новичков: штрафы за алкоголь, пользование телефоном и непристегнутый ремень станут более строгими;

водители категории B могут получить права с 17 лет, но ездить только с наставником. Категории C и D (грузовики и автобусы) — с 18 и 21 года при наличии профессионального сертификата;

для получения или продления прав обязательный медицинский осмотр — проверка зрения и сердца;

потеря прав в одной стране ЕС теперь делает невозможным их получение в другой.

Кроме того, есть нововведения для водителей старшего возраста. Отныне они должны каждые пять лет проходить медицинские осмотры, чтобы сохранить водительское удостоверение.

Также согласно новым правилам повышается возраст, по которому может быть аннулировано водительское удостоверение: с 50 до 65 лет. Водители старшего возраста не потеряют автоматически водительские права по достижении определенного возраста, но все равно будут проходить обязательные медицинские осмотры.

Такие изменения вводят для повышения безопасности дорожного движения. В общем, ЕС планирует исключить смертельные ДТП до 2050 года.

Напомним, также мы писали, за что водители могут получить штраф в размере 1,7 тысячи в ноябре. Обращать внимание на ограничения нужно в двух украинских городах.

Кроме того, украинцев предупредили о новых штрафах в Польше. До конца 2025 года у водителей будут придирчиво проверять документы.