Зміни для водіїв в ЄС — хто не зможе сідати за кермо

Європарламент ухвалив нові стандарти для водіїв у країнах. Зміни чекають водіїв старшого віку та документів.

Зміни для водіїв в ЄС

Відомо, що відтепер у країнах ЄС будуть цифрові водійські права, які будуть дійсні у всіх європейських країнах. Оформити можна й традиційний паперовий документ. Також є й інші зміни:

дворічний пробний період для новачків: штрафи за алкоголь, користування телефоном і непристебнутий пасок стануть суворішими;

водії категорії B можуть отримати права з 17 років, але їздити лише з наставником. Категорії C та D (вантажівки й автобуси) — з 18 та 21 року за наявності професійного сертифіката;

для отримання або продовження прав обов’язковий медичний огляд — перевірка зору та серця;

втрата прав в одній країні ЄС тепер унеможливлює їх отримання в іншій.

Крім того, є нововведення для водіїв старшого віку. Відтепер вони повинні кожні п'ять років проходити медичні огляди, аби зберегти водійське посвідчення.

Також згідно з новими правилами підвищується вік, за яким може бути анульовано водійське посвідчення: з 50 до 65 років. Водії старшого віку не втратять автоматично водійські права після досягнення певного віку, але все одно проходитимуть обов’язкові медичні огляди.

Такі зміни запроваджують для підвищення безпеки дорожнього руху. Загалом, ЄС планує виключити смертельні ДТП до 2050 року.

