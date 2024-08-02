ТОП-4 уникальных эпатажных домов на колесах в 2024 году

Самолет переделанный в авто. Скриншот с YouTube /@therealjimmysworld

Дома на колесах дают независимость от постоянного места жительства. У них может быть большая площадь и роскошная отделка, но стоит познакомиться с транспортными средствами, которые действительно отличаются от других.

Об этом написал Driving.

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Фургон из самолета Элвиса Пресли

Один из частных Lockheed Jetstar короля рок-н-ролла Элвиса Пресли был отремонтирован незадолго до смерти музыканта в 1977 году. Затем на десятилетия самолет оставили жариться в пустыне на неиспользованном аэродроме.

Создатель и ведущий YouTube-канала Jimmys World Джимми Уэбб купил его за 250 тыс. долларов, отпилил крылья и хвост и за 18 месяцев превратил самолет в автомобиль.

Машина стоит на шасси Freightliner с задним турбодизелем Cummins. Салон отреставрирован в стиле Элвиса, то есть с большим количеством красного велюра.

Кемпер для Geo Tracker

Влогер Ларри в поисках лучшего баланса между работой и личной жизнью переехал жить в свой Geo Tracker. Созданный из пиломатериалов и фанеры, маленький кемпер крепится с помощью стяжек и охватывает все основания кемпинга.

Marchi Element RV

Marchi Element RV — мобильный дом стоимостью 3 000 000 долларов. Машина была создана, чтобы отправиться на дорогу для приключений, не идя на компромисс с роскошью.

Амфибия Boaterhome

Автофургон со встроенной яхтой. Boaterhome может двигаться со скоростью до 64 км/ч по воде и более 160 км/ч на суше.

Взяв за основу Ford Econoline третьего поколения с кузовом на раме, мастера разрезали и растянули машину, а затем добавили коммерческие оси, чтобы увеличить полезную нагрузку и улучшить распределение веса.

Ранее мы писали, что энтузиаст превращает Tesla в компактные дома на колесах. Также сообщали, что Hyundai создал внедорожную версию минивэна X линейки Stargazer.