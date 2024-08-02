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Яскраве життя в дорозі — чотири найепатажніших будинки на колесах

2 серпня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-4 унікальних найепатажніших будинків на колесах у 2024 році
Літак перероблений на авто. Скриншот з YouTube /@therealjimmysworld
Валентин Бандура - Редактор

Будинки на колесах дають незалежність від постійного місця проживання. Вони можуть мати велику площу та розкішне оздоблення, але варто познайомитися з транспортними засобами, які насправді відрізняються від інших.

Про це написав Driving.

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Фургон з літака Елвіса Преслі

Один з приватних Lockheed Jetstar короля рок-н-ролу Елвіса Преслі був відремонтований незадовго до смерті музиканта у 1977 році. Потім на десятиліття літак залишили смажитися в пустелі на невикористаному аеродромі.

Творець та ведучий YouTube-каналу Jimmys World Джиммі Вебб купив його за 250 тис. доларів, відпиляв крила й хвіст та за 18 місяців перетворив літак на автомобіль.

Машина стоїть на шасі Freightliner із заднім турбодизелем Cummins. Салон відреставровано в стилі Елвіса, тобто з великою кількістю червоного велюру.

Кемпер для Geo Tracker

Влогер Ларрі в пошуках кращого балансу між роботою та особистим життям переїхав жити до свого Geo Tracker. Створений з пиломатеріалів та фанери, маленький кемпер кріпиться за допомогою стяжок та охоплює всі основи кемпінгу.

Marchi Element RV

Marchi Element RV — мобільний будинок вартістю 3 000 000 доларів. Машина була створена, щоб вирушити на дорогу для пригод, не йдучи на компроміс із розкішшю.

Амфібія Boaterhome

Автофургон з вбудованою яхтою. Boaterhome може рухатися зі швидкістю до 64 км/год по воді та понад 160 км/год на суходолі.

Взявши за основу Ford Econoline третього покоління з кузовом на рамі, автомайстри розрізали та розтягнули машину, а потім додали комерційні осі, щоб збільшити корисне навантаження та покращити розподіл ваги.

Раніше ми писали, що ентузіаст перетворює Tesla на компактні будинки на колесах. Також повідомляли, що Hyundai створив позашляхову версію мінівена X лінійки Stargazer.

подорож дороги авто автомобіль будинок

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19:52 Машиніст київського метро допоміг збити 30 російських безпілотників за день — як йому це вдалося

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