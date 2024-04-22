Кому можно ездить в Украине без обязательного страхования и что делать в случае ДТП

Не все водители должны оформлять страховку. Фото: dnepr.express

Не все водители в Украине обязаны заключать договор страхования гражданско-правовой ответственности. Есть определенные категории людей, которые освобождены от такого долга.

Об этом рассказал адвокат Александр Головченко.

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участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

лицам с инвалидностью в результате войны, которые определены законом, и лично управляют принадлежащими им транспортными средствами;

лицам с инвалидностью I группы, которые лично руководят принадлежащими им ТС;

лицам, управляющим ТС, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

"Обязательным условием использования такой льготы является то, что указанные лица должны быть владельцами ТС на правовом основании (на праве собственности, аренды, пользования по доверенности и т.п.). При этом возмещение ущерба в результате ДТП, виновниками которого являются указанные лица, осуществляет Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ)", — подчеркнул адвокат.

Что делать в случае ДТП

Если произойдет авария по вине водителя, освобожденного от заключения обязательного договора страхования гражданско-правовой ответственности, то прежде всего нужно срочно сообщить о ДТП полиции.

"Водителям, попавшим в ДТП, нужно проинформировать друг друга о себе, своем местожительстве, названии и местонахождении страховщика и предоставить сведения о соответствующих страховых полисах. Принять все возможные меры с целью предотвращения или уменьшения дальнейшего ущерба. Безотлагательно (не позднее трех рабочих дней со дня ДТП) письменно предоставить МТСБУ сообщение о ДТП, а также сведения о местонахождении своего транспортного средства и/или поврежденного имущества, контактный телефон и свой адрес. Если водитель транспортного средства по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанную обязанность, он должен подтвердить это документально", — сообщил Александр Головченко.

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