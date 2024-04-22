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Яким водіям можна їздити без страховки — що робити у разі ДТП

22 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Кому можна їздити в Україні без обов'язкового страхування, та що робити у разі ДТП
Не всі водії повинні оформлювати страховку. Фото: dnepr.express
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Не всі водії в Україні зобов'язані укладати договір страхування цивільноправової відповідальності. Існують певні категорії громадян, які звільнені від такого обов'язку.

Про це розповів адвокат Олександр Головченко.

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  • учасникам бойових дій;
  • постраждалим учасникам Революції Гідності;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
  • особам з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм ТЗ;
  • особам, що керують ТЗ, що належить особі з інвалідністю I групи, у його присутності.

"Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю тощо). При цьому відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)", — підкреслив адвокат.

Що робити в разі ДТП

Якщо трапиться аварія з вини водія, який звільнений від укладання обов'язкового договору страхування цивільноправової відповідальності, то насамперед треба терміново повідомити про ДТП поліції.

"Водіям, які потрапили в ДТП потрібно проінформувати одне одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси. Вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Невідкладно (не пізніше трьох робочих днів з дня ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально", — повідомив Олександр Головченко.

Раніше ми писали, як отримати відшкодування, якщо ваш автомобіль опинився під обстрілом. Також адвокат повідомив, як отримати страховку та доплату за неї після ДТП.

ДТП
авто
Революція Гідності
страхування
автомобіль
учасник бойових дій
особа з інвалідністю

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