Кому можна їздити в Україні без обов'язкового страхування, та що робити у разі ДТП

Не всі водії повинні оформлювати страховку. Фото: dnepr.express

Не всі водії в Україні зобов'язані укладати договір страхування цивільноправової відповідальності. Існують певні категорії громадян, які звільнені від такого обов'язку.

Про це розповів адвокат Олександр Головченко.

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учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

особам з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують належними їм транспортними засобами;

особам з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм ТЗ;

особам, що керують ТЗ, що належить особі з інвалідністю I групи, у його присутності.

"Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю тощо). При цьому відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)", — підкреслив адвокат.

Що робити в разі ДТП

Якщо трапиться аварія з вини водія, який звільнений від укладання обов'язкового договору страхування цивільноправової відповідальності, то насамперед треба терміново повідомити про ДТП поліції.

"Водіям, які потрапили в ДТП потрібно проінформувати одне одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси. Вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Невідкладно (не пізніше трьох робочих днів з дня ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально", — повідомив Олександр Головченко.

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