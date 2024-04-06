Как переоформить автомобиль с помощью Дії — пошаговая инструкция
Перерегистрировать автомобиль с помощью портала "Дія" стало возможным с января этого года. Однако до сих пор не все граждане понимают, как это сделать.
Соответствующую инструкцию опубликовали на официальном Youtube-канале "Дія".
Как перерегистрировать авто в Дії
- открыть приложение и перейти в сервисы "Водителю" — "Продать транспортное средство" или нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства;
- выбрать транспортное средство и пройти подтверждение;
- указать договорную стоимость авто;
- указать контактные данные;
- отправить запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки.
Далее необходимо подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром.
Когда все будет готово — вы получите уведомление в "Дії".
В настоящее время в приложении возможна продажа только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Напомним, Кабинет Министров Украины поддержал постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы смогут жениться в приложении "Дія".
Также мы писали, что в Европарламенте было поддержано создание Европейского кошелька цифровой идентификации. Украина присоединится к формированию будущей е-идентификации в ЕС.
Читайте Новини.LIVE!