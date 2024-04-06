Как переоформить автомобиль с помощью Дії — пошаговая инструкция

Услуги "Дії" для владельцев авто. Иллюстративное фото: Минцифры

Перерегистрировать автомобиль с помощью портала "Дія" стало возможным с января этого года. Однако до сих пор не все граждане понимают, как это сделать.

Соответствующую инструкцию опубликовали на официальном Youtube-канале "Дія".

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Как перерегистрировать авто в Дії

открыть приложение и перейти в сервисы "Водителю" — "Продать транспортное средство" или нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства;

выбрать транспортное средство и пройти подтверждение;

указать договорную стоимость авто;

указать контактные данные;

отправить запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки.

Далее необходимо подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром.

Когда все будет готово — вы получите уведомление в "Дії".

В настоящее время в приложении возможна продажа только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Напомним, Кабинет Министров Украины поддержал постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы смогут жениться в приложении "Дія".

Также мы писали, что в Европарламенте было поддержано создание Европейского кошелька цифровой идентификации. Украина присоединится к формированию будущей е-идентификации в ЕС.