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Як переоформити автомобіль за допомогою Дії — покрокова інструкція

6 квітня 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як переоформити автомобіль за допомогою Дії — покрокова інструкція
Послуги в "Дії" для власників авто. Ілюстративне фото: Мінцифри
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Перереєструвати автомобіль за допомогою порталу "Дія" стало можливим з січня цього року. Однак досі не всі громадяни розуміють, як це зробити.

Відповідну інструкцію опублікували на офіційному Youtube-каналі "Дії".

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  • відкрити застосунок та перейти в сервіси "Водієві" — "Продати транспортний засіб" або натиснути "Продати ТЗ" в меню техпаспорта транспортного засобу;
  • обрати транспортний засіб та пройти підтвердження;
  • вказати договірну вартість авто;
  • вказати контактні дані;
  • надіслати запит на дані покупця за допомогою QR-коду чи посилання.

Далі необхідно підписати договір після внесення даних покупцем та зачекати на перевірку сервісним центром.

Коли все буде готово — ви отримаєте сповіщення у "Дії".

Наразі у застосунку можливий продаж лише легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Відтепер українці зможуть одружуватися в застосунку "Дія".

Також ми писали, що у Європарламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації. Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.

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