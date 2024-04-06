Як переоформити автомобіль за допомогою Дії — покрокова інструкція
Перереєструвати автомобіль за допомогою порталу "Дія" стало можливим з січня цього року. Однак досі не всі громадяни розуміють, як це зробити.
Відповідну інструкцію опублікували на офіційному Youtube-каналі "Дії".
Як перереєструвати авто в Дії
- відкрити застосунок та перейти в сервіси "Водієві" — "Продати транспортний засіб" або натиснути "Продати ТЗ" в меню техпаспорта транспортного засобу;
- обрати транспортний засіб та пройти підтвердження;
- вказати договірну вартість авто;
- вказати контактні дані;
- надіслати запит на дані покупця за допомогою QR-коду чи посилання.
Далі необхідно підписати договір після внесення даних покупцем та зачекати на перевірку сервісним центром.
Коли все буде готово — ви отримаєте сповіщення у "Дії".
Наразі у застосунку можливий продаж лише легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Відтепер українці зможуть одружуватися в застосунку "Дія".
Також ми писали, що у Європарламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації. Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.
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