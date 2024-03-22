Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Hyundai, Kia и Genesis отзывают почти все свои электромобили — причины arrow

Hyundai, Kia и Genesis отзывают почти все свои электромобили — причины

22 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai, Kia и Genesis могут отозвать почти 600 000 электромобилей по всему миру
Электромобили теряют надежность. Фото: cnet.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В общей сложности отзыву подлежат 147 110 электромобилей корейского концерна, изготовленных в период с 2021 по 2024 год. Проблемы возникли из-за низковольтной батареи, которая питает вспомогательные системы в электромобилях Hyundai, Genesis и Kia, что может привести к внезапной остановке авто.

Об этом написал Cars Coops.

Читайте также:

Сколько машин отзывают

В США под отзыв подпадают Kia EV6 (48 232 единицы), Hyundai Ioniq 5 (69 316), Hyundai Ioniq 6 (18 017) и Genesis GV60 (6 709), Genesis GV70 (3 083) и G80 (753). В общей сложности отзыву подлежат 147 110 электромобилей корейского концерна, изготовленных в период с 2021 по 2024 год.

Кроме того, автопроизводитель уже отозвал 169 932 автомобиля в Южной Корее по той же причине. Сообщается, что Hyundai и Kia, возможно, придется отозвать до 600 000 автомобилей по всему миру из-за этой неисправности.

Что случилось

Проблема связана с встроенным блоком управления зарядкой (ICCU). Компания Hyundai впервые заметила закономерность в гарантийных возвратах, связанных с этой деталью, в октябре 2022 года.

В апреле 2023 г. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала собственное расследование после получения сообщений о том, что транспортные средства теряют движущую силу на дороге.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30.

ремонт
авто
электрокары
Южная Корея
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом