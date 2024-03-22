Hyundai, Kia и Genesis могут отозвать почти 600 000 электромобилей по всему миру

Электромобили теряют надежность. Фото: cnet.com

В общей сложности отзыву подлежат 147 110 электромобилей корейского концерна, изготовленных в период с 2021 по 2024 год. Проблемы возникли из-за низковольтной батареи, которая питает вспомогательные системы в электромобилях Hyundai, Genesis и Kia, что может привести к внезапной остановке авто.

Об этом написал Cars Coops.

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В США под отзыв подпадают Kia EV6 (48 232 единицы), Hyundai Ioniq 5 (69 316), Hyundai Ioniq 6 (18 017) и Genesis GV60 (6 709), Genesis GV70 (3 083) и G80 (753). В общей сложности отзыву подлежат 147 110 электромобилей корейского концерна, изготовленных в период с 2021 по 2024 год.

Кроме того, автопроизводитель уже отозвал 169 932 автомобиля в Южной Корее по той же причине. Сообщается, что Hyundai и Kia, возможно, придется отозвать до 600 000 автомобилей по всему миру из-за этой неисправности.

Что случилось

Проблема связана с встроенным блоком управления зарядкой (ICCU). Компания Hyundai впервые заметила закономерность в гарантийных возвратах, связанных с этой деталью, в октябре 2022 года.

В апреле 2023 г. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала собственное расследование после получения сообщений о том, что транспортные средства теряют движущую силу на дороге.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30.