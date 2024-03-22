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Hyundai, Kia та Genesis відкликають майже всі свої електромобілі — причини

22 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai, Kia та Genesis можуть відкликати майже 600 000 електромобілів по всьому світу
Електромобілі втрачають надійність. Фото: cnet.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Загалом відкликанню підлягають 147 110 електромобілів корейського концерну, виготовлених у період з 2021 по 2024 рік. Проблеми виникли через низьковольтну батарею, яка живить допоміжні системи в електромобілях Hyundai, Genesis та Kia, що може призвести до раптової зупинки авто.

Про це написав Cars Coops.

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Скільки машин відкликають

В США під відкликання підпадають Kia EV6 (48 232 одиниці), Hyundai Ioniq 5 (69 316), Hyundai Ioniq 6 (18 017) та Genesis GV60 (6 709), Genesis GV70 (3 083) та G80 (753). Загалом відкликанню підлягають 147 110 електромобілів корейського концерну, виготовлених у період з 2021 по 2024 рік.

Крім того, автовиробник вже відкликав 169 932 автомобілі в Південній Кореї з тієї ж причини. Повідомляється, що Hyundai та Kia, можливо, доведеться відкликати до 600 000 автомобілів по всьому світу через цю несправність.

Що трапилося

Проблема пов'язана з інтегрованим блоком управління зарядкою (ICCU). Hyundai вперше помітила закономірність у гарантійних поверненнях, пов'язаних з цією деталлю, у жовтні 2022 року.

У квітні 2023 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала власне розслідування після отримання повідомлень про те, що транспортні засоби втрачають рушійну силу на дорозі.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30.

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